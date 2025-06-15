Başkan Doğan\'dan \'Babalar Günü\' mesajı

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, 'Babalar Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda babaların aile yapısındaki önemine ve toplumdaki rolüne dikkat çekti. Başkan Doğan, mesajında, "Hayatın her alanında güvenin, emeğin ve fedakarlığın adı olan babalarımız, sadece ailelerimizin değil, toplumumuzun da temel direğidir. Bizlere doğruluk, sorumluluk ve sevgiyle yoğrulmuş bir hayat anlayışı kazandıran babalarımız; sessiz ama güçlü duruşlarıyla daima yanımızda olmuş, en zor zamanlarımızda sığınılacak bir liman olmuşlardır. Ailenin birleştirici gücü olan babalar, evlatlarının iyi birer birey olması için gece gündüz çalışan, alın terini geleceğe umut olarak akıtan kahramanlarımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta evlatlarını vatan uğruna feda eden şehit babaları olmak üzere, tüm babalarımızın Babalar Günü'nü en içten duygularımla kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP