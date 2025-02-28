Başkan Doğan\'dan Ramazan Mesajı

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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ramazan Ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ramazan ayında birlik ve yardımlaşma duygularının egemen olduğunu, bu yönüyle beraberliğin ve kardeşliğin güçlenmesine büyük katkı sağladığını belirten Başkan Doğan, "Birlikteliğin, bereketin ve dayanışmanın vücut bulduğu mübarek Ramazan ayını karşılamanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Gönül kapılarımızın açıldığı, insanların dil, din, ırk, zenginlik veya fakirlik ayrımı yapmadan birbirlerine sevgi ve saygıyla yaklaştığı bu mübarek ayı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Birlik ve beraberliğin, dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerini gördüğümüz bu mübarek ayın Merkezefendimize, ülkemize ve tüm dünyaya barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum. Hayırlı Ramazanlar" dedi. - DENİZLİ