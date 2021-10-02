Başkan Erdem sahada - Son Dakika

"Başkan Burada" projesi kapsamında Kültür Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bölge halkının taleplerini dinledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem "Başkan Burada" buluşmalarına bu hafta Kültür Mahallesi'nde devam etti. Mahalle halkı ile bir araya gelerek sorun ve talepleri yerinde dinleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bölgede incelemelerde bulundu. Kültür Mahalle Muhtarı Kezban Pehlivan'dan bölgenin sorunlarını ve hizmet taleplerini detaylı şekilde dinleyen Başkan Erdem, bölge halkının pazar yeri talebine de olumlu yanıt verdi. Bölgeye çok amaçlı bir pazar yeri kazandırmayı planladıklarını belirten Başkan Erdem, projeye otopark ve sosyal donatı alanlarını da ekleyeceklerini kaydetti. Yeni pazar yeri konusunun önümüzdeki yılın çalışmaları arasında yer alacağını ifade eden Başkan Erdem, bölgedeki kadınlarının dikiş kursunu da ziyaret ederek, kadınların taleplerine kulak verdi. Başkan Turgay Erdem Kültür Mahallesi incelemeleri sırasında bir vatandaşın şiir sürpriziyle de karşılaştı. Bölge sakini Cengiz Arın, Turgay Erdem'e kendisi için yazdığı şiiri okuyarak jest yaptı. - BURSA