Başkan Ergün huzurevi sakinlerini unutmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Ergün huzurevi sakinlerini unutmadı

02.05.2022 20:46
Başkan Ergün huzurevi sakinlerini unutmadı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu'nda kalan huzurevi sakinlerine bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu'nda kalan huzurevi sakinlerine bayram ziyareti gerçekleştirdi. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden, ellerini öperek bayramlarını kutlayan Başkan Ergün, hediye takdiminde de bulundu.

Gün boyunca resmi bayramlaşma töreninin yanı sıra Büyükşehir birimlerindeki nöbetçi personelleri tek tek ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, huzurevi sakinlerini de unutmadı. Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu'nda kalan huzurevi sakinlerine bayram ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Başkan Ergün'e, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Ertuğrul Yıldırım, Uğur Başkal, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Spilaş Genel Müdürü Engin Anlı, Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç ve Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç ile daire başkanları eşlik etti.

Huzurevi ve dinlenme yurdunun erkek ve yaşlı bölümlerindeki huzurevi sakinlerini tek tek ziyaret ederek, ellerini öpen ve bayramlarını kutlayan Başkan Ergün, hediye takdiminde de bulundu. Kendilerini unutmayan Başkan Ergün'e teşekkür eden huzurevi sakinleri de, bayramın huzur getirmesi temennisinde bulundu. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkililerinden bilgi alan Başkan Ergün, "Rabbim, büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin, sağlıklı ve uzun ömürler nasip etsin" temennisinde bulundu. - MANİSA

Başkan Ergün huzurevi sakinlerini unutmadı
Başkan Ergün huzurevi sakinlerini unutmadı
Başkan Ergün huzurevi sakinlerini unutmadı
Başkan Ergün huzurevi sakinlerini unutmadı
Başkan Ergün huzurevi sakinlerini unutmadı

YORUMLAR
500
Başkan Ergün, MHP'nin bayramlaşmasında partililerle buluştu Başkan Ergün, MHP'nin bayramlaşmasında partililerle buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Ergün, Huzurevi, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ergün huzurevi sakinlerini unutmadı - Son Dakika


Son Dakika
20:40 Ece Seçkin dayanamadı isyan etti: Dekolte tartışmalarından midem bulandı
20:38 Zırhlı ekip aracı 3 metre yükseklikten düştü! İki polis hastaneye kaldırıldı
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
20:11 Bayram planı yapanlara sağanak engeli! Meteoroloji gün verip uyardı
20:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası bayramlaşma trafiği: İsrail de kutladı
19:58 UEFA'dan Rusya'ya yaptırımı uzatma kararı
19:36 Milli Savunma Bakanı Akar ve Rus mevkidaşı Sergey Şoygu, telefonda görüştü! Sivillerin tahliyesi vurgulandı
19:27 Samsun'da aile ziyareti meselesi yüzünden eşiyle kavga eden kadın intihar etti
18:27 Berat Albayrak, Trabzonspor'un şampiyonluğunu gözyaşları eşliğinde kutladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 20:56:20. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Ergün huzurevi sakinlerini unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement