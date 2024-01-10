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Başkan Eroğlu gazetecilerin gününü kutladı - Son Dakika
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Başkan Eroğlu gazetecilerin gününü kutladı

AK Parti Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şehirde görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek onların önemli kamu görevini yerine getirdiğini ve şehir için çalıştıklarını vurguladı.

Başkan Eroğlu gazetecilerin gününü kutladı
10.01.2024 - 23:26,
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Başkan Eroğlu gazetecilerin gününü kutladı

TOKAT - AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı ve aynı zamanda mevcut Belediye Başkanı Avukat Eyüp Eroğlu, şehirde görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen programa Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, belediyenin birim müdürleri ve kentte görev yapan basın mensupları katıldı.

Gazetecilerin çok önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini söyleyen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu; "Gazetecilerimiz Tokat'ta bizlerin beraber yol yürüdüğü, şehrimiz için beraber çalıştığımız ve çok önemli bir vazifeyi yerine getiren kardeşlerimizsiniz. Her zaman söyledim yine söylüyorum ben kendimi şanslı görüyorum. Şanslı ve güzel bir iliz ki sizin gibi güzide insanlarla beraber çalışıyoruz. Tek derdinizin kamu menfaati olduğunu, tek amacınızın ve gayretinizin şehrimizin olduğunu, bu doğrultuda en doğru, en net, en objektif şekilde haberleri, olayları yansıttığınızı halkımızla paylaştığınızı da gözlemliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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