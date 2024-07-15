Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol: Demokrasiye sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz

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Demokrasiye sahip çıkmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "O gece, hain darbe girişimine karşı milletimizin gösterdiği direniş ve kararlılık, demokrasiye olan inancımızın ve birlik ruhumuzun en güçlü ifadesi olmuştur" dedi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında 'birlik' vurgusu yapan Başkan Erol, 15 Temmuz'un anlam ve önemini unutmadan, demokrasiye sahip çıkmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Birlik ve beraberliğin ebediyete kadar süreceğini belirten Başkan Erol, mesajının devamında "15 Temmuz 2016 tarihinde milletimizin yazdığı kahramanlık destanı, demokrasi tarihimizin en parlak sayfalarından biri olarak hafızalarımızda yerini almıştır. O gece, hain darbe girişimine karşı milletimizin gösterdiği direniş ve kararlılık, demokrasiye olan inancımızın ve birlik ruhumuzun en güçlü ifadesi olmuştur. Bugün, o karanlık gecede vatanımızın dört bir yanında sokaklara dökülen, tankların önünde dimdik duran, göğsünü mermilere siper eden her bir vatandaşımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Onların cesareti ve fedakarlığı, bizlere özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Buharkent halkı olarak bizler, 15 Temmuz'un anlam ve önemini unutmadan, demokrasimize sahip çıkmanın gururunu yaşamaktayız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, bu önemli günü büyük bir coşku ve heyecanla anıyor, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla yad ediyoruz. 15 Temmuz, sadece bir direnişin değil, aynı zamanda yeniden doğuşun, milli iradenin zaferinin ve geleceğe olan umudumuzun simgesidir. Bu tarihi günün yıl dönümünde, demokrasimizi ve özgürlüğümüzü koruma azmimizi bir kez daha yineliyor; birlik ve beraberliğimizin ebediyen süreceğine olan inancımızı güçlü tutuyoruz. Bu vesileyle, ülkemizin ve milletimizin huzur, güven ve refah içinde yaşamasını temenni ediyor, demokrasiye, milli iradeye ve vatanımıza sahip çıkmanın onurunu paylaşıyoruz. Tüm halkımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise sağlık ve mutluluk diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN