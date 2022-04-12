Başkan Esen, iftar sofrasında Konyaaltılılarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Esen, iftar sofrasında Konyaaltılılarla buluştu

12.04.2022 13:06
Başkan Esen, iftar sofrasında Konyaaltılılarla buluştu

Konyaaltı Belediyesi, Liman Kapalı Pazar Yeri'nde iftar sofrası kurarken, Belediye Başkanı Semih Esen, "Yurttaşlarımız ile iftar sofrasında buluşarak, dayanışmayı, bereketi ve mutluluğu paylaşıyoruz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, Liman Kapalı Pazar Yeri'nde iftar sofrası kurarken, Belediye Başkanı Semih Esen, "Yurttaşlarımız ile iftar sofrasında buluşarak, dayanışmayı, bereketi ve mutluluğu paylaşıyoruz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, Liman Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde iftar sofrası kurarak bölge halkını iftarda buluşturdu. İftara yoğun katılım olurken, vatandaşlar aileleri ile birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı. Manevi duyguların yoğun yaşandığı Ramazan ayında vatandaşlarla sık sık bir araya geldiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, aynı sofrada paylaşma duygusunu, dayanışmayı ve mutluluğu yaşadıklarını söyledi.

"Gönülden geçen dualar kabul olsun"

Aynı sofrayı ve güzel duyguları paylaşmanın Ramazan ayını daha anlamlı yaptığını belirten Esen, dayanışma duygusunun insanları birbirine yaklaştırdığını da dile getirdi. İftar sofralarının kalabalık olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Başkan Esen, "İyi duygular ve iyi dilekler ile soframızı paylaşmak çok önemlidir. Burada bizimle bu sofrayı paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah, tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Gönlünüzden geçen güzel dualarınız kabul olur inşallah. Hepinize sevgiler sunuyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Başkan Esen, iftar sofrasında Konyaaltılılarla buluştu
Başkan Esen, iftar sofrasında Konyaaltılılarla buluştu
Başkan Esen, iftar sofrasında Konyaaltılılarla buluştu

YORUMLAR
500
Konyaaltı'nda bütçe giderinde yüzde 50 tasarruf Konyaaltı'nda bütçe giderinde yüzde 50 tasarruf

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Liman, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Esen, iftar sofrasında Konyaaltılılarla buluştu - Son Dakika


Son Dakika
13:09 Zelenski ve eşi ayrı mı yaşıyor? First Lady Olena Zelenski ilk kez konuştu
13:02 Seyyar satıcılar zamana ayak uyduruyor! İşte yol kenarında IBAN ile yapılan karpuz satışı
12:53 Altay Bayındır'ın Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki rahatlığı sosyal medyada gündem oldu
12:38 Gülşen farklı bir sektöre el attı! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı
12:33 Ekrem İmamoğlu gençlerle halı saha maçı yaptı! Performansı büyük beğeni topladı
12:28 Karar bugün çıkabilir! İşte emeklinin merakla beklediği ikramiye zammı için masadaki rakamlar
12:21 Polis hata yapan sürücüyü uyarmak istedi ama koltukta kimseyi bulamadı
12:16 CHP'den kanun teklifi: Emeklinin bayram ikramiyesi asgari ücret seviyesine çıkarılmalı
12:01 UNICEF'in savaş verileri: Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti
11:57 Putin meydan okudu: Ukrayna'daki operasyon başarıya ulaşana dek durmayacağız!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 13:19:36. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Esen, iftar sofrasında Konyaaltılılarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement