Başkan Eyüp Kahveci'den şehit ailesine anlamlı ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Eyüp Kahveci'den şehit ailesine anlamlı ziyaret

Başkan Eyüp Kahveci\'den şehit ailesine anlamlı ziyaret

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 2017 yılında Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Selman Çelik'in şehadet yıl dönümünde ailesini ziyaret etti.

25.02.2025 11:24  Güncelleme: 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 2017 yılında Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Selman Çelik'in şehadet yıl dönümünde ailesini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Kahveci, "Bugün huzur ve barış içinde yaşayabiliyorsak, bu şüphesiz ki kahraman Mehmetçiğimizin cesareti ve fedakarlıkları sayesindedir. Şehit ve gazilerimize derin bir saygı ve minnet duyuyoruz. Şehidimizin aziz hatırası kalbimizde daima yaşayacaktır" dedi.

Ailenin dilek ve taleplerini dinleyen Kahveci, her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Asım Okat'ın da eşlik ettiği ziyarette, Başkan Kahveci, şehit ailelerine yönelik bu tür ziyaretlerin düzenli olarak yapılacağını ve her zaman destekçisi olacaklarını belirtti.

Şehit Uzman Onbaşı Selman Çelik'in ailesi, Belediye Başkanı Kahveci'nin anlamlı ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uzman Onbaşı, Eyüp Kahveci, El Bab, Suriye, Yerel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Eyüp Kahveci'den şehit ailesine anlamlı ziyaret - Son Dakika


11:52 Dünyaya rezil olduk ’’Maymun krizi’’ bütün Avrupa’da Dünyaya rezil olduk! ''Maymun krizi'' bütün Avrupa'da
11:37 Kulisleri sarsan iddia: CHP’den AK Parti’ye vekil transferine hazır olun Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun
11:32 AK Parti MKYK’ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu
11:23 28 Şubat’ta ne olacak Simpsonlar’ın işaret ettiği “kıyamet“ tarihi geldi 28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği "kıyamet" tarihi geldi
11:03 Kayyum atanan Maydonoz Döner’den ilk açıklama Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama
16:49 Burak Çelik’ten müjdeli haber Ünlü oyuncu baba oluyor Burak Çelik'ten müjdeli haber! Ünlü oyuncu baba oluyor
16:49 Geçen sezon ortalığı birbirine katmıştı Ali Koç’tan flaş derbi kararı Geçen sezon ortalığı birbirine katmıştı! Ali Koç'tan flaş derbi kararı
16:44 Yasak aşkla suçlanan diş hekimi yaşam savaşını kaybetti Yasak aşkla suçlanan diş hekimi yaşam savaşını kaybetti
16:35 Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber
16:13 Dursun Özbek’ten derbi öncesi taraftarlara net mesaj Dursun Özbek'ten derbi öncesi taraftarlara net mesaj
16:12 Kız isteme törenine damga vuran an Damat bunu hiç beklemiyordu Kız isteme törenine damga vuran an! Damat bunu hiç beklemiyordu
16:09 Okan Yalabık, aşk orucunu bozdu Okan Yalabık, aşk orucunu bozdu
16:00 Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 12:02:03. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Eyüp Kahveci'den şehit ailesine anlamlı ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.