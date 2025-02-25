Başkan Eyüp Kahveci\'den şehit ailesine anlamlı ziyaret

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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 2017 yılında Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Selman Çelik'in şehadet yıl dönümünde ailesini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Kahveci, "Bugün huzur ve barış içinde yaşayabiliyorsak, bu şüphesiz ki kahraman Mehmetçiğimizin cesareti ve fedakarlıkları sayesindedir. Şehit ve gazilerimize derin bir saygı ve minnet duyuyoruz. Şehidimizin aziz hatırası kalbimizde daima yaşayacaktır" dedi.

Ailenin dilek ve taleplerini dinleyen Kahveci, her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Asım Okat'ın da eşlik ettiği ziyarette, Başkan Kahveci, şehit ailelerine yönelik bu tür ziyaretlerin düzenli olarak yapılacağını ve her zaman destekçisi olacaklarını belirtti.

Şehit Uzman Onbaşı Selman Çelik'in ailesi, Belediye Başkanı Kahveci'nin anlamlı ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti. - KÜTAHYA