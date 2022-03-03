Başkan Fadıloğlu, tamamlanan sosyal tesisi inceledi - Son Dakika
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Başkan Fadıloğlu, tamamlanan sosyal tesisi inceledi

03.03.2022 12:19
Başkan Fadıloğlu, tamamlanan sosyal tesisi inceledi

Şehitkamil Belediyesi tarafından Umut Mahallesi'nde bin 100 metrekare alan üzerine yapımına başlanan 170 Nolu Sosyal Tesis, kısa süre içinde tamamlandı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Umut Mahallesi'nde bin 100 metrekare alan üzerine yapımına başlanan 170 Nolu Sosyal Tesis, kısa süre içinde tamamlandı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tamamlanan sosyal tesiste incelemelerde bulundu.

İhtiyaç ve talep doğrultusunda yatırımlarını sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bir sosyal tesisi daha tamamlayarak vatandaşın hizmetine sundu. Umut Mahallesi'nde bin 100 metrekare alan üzerine 2 katlı olarak inşa edilen sosyal tesis, 600 metrekare kapalı alana sahip. Kısa süre içerisinde yapımı tamamlanan 170 Nolu Sosyal Tesis içerisinde 1 kadın ve 1 erkek taziye salonu, mutfak, mescit, abdest alma yeri bulunuyor. Çevre düzenleme çalışmalarından sonra hizmete girecek sosyal tesisi yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tesis çevresinde herhangi bir park problemi yaşanmaması adına otopark yapılacağını söyledi.

"Taziye evimiz kısa süre içerisinde tamamlandı"

Yapılan sosyal tesisin mahalleleri açısından önemine dikkat çeken Umut Mahalle Muhtarı Ahmet Sırtlan, "Mahallemiz nüfus bakımından yoğun bir mahalle konumunda. Bu nedenle de ihtiyaçlarımız giderek artıyor. Mahallemizin önemli eksikliklerinden biri de ikinci bir taziye eviydi. Bu konuda Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'ndan ricada bulunduk. Sağ olsun Başkanımız da bu isteğimizi kırmayarak, mahallemize ikinci taziye evi yapımı konusunda çalışmaları başlattı. Taziye evimiz kısa süre içerisinde tamamlandı. Taziye evimizin içerisinde, 1 kadın 1 erkek taziye salonu, mutfak, mescit, abdest alma yeri bulunuyor. Bunun yanında sosyal tesisin hemen yanına otopark da yapılacak. Vatandaşlarımız artık taziyelerini burada temiz ve nezih bir ortamda ağırlayabilecekler. Yapılan bu taziye evinden dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların da devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Başkan Fadıloğlu, tamamlanan sosyal tesisi inceledi
Başkan Fadıloğlu, tamamlanan sosyal tesisi inceledi
Başkan Fadıloğlu, tamamlanan sosyal tesisi inceledi
Başkan Fadıloğlu, tamamlanan sosyal tesisi inceledi

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Şehitkamil, Mescit, Umut, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Fadıloğlu, tamamlanan sosyal tesisi inceledi - Son Dakika


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