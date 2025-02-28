Başkan Fatma Şahin'den Ramazan Mesajı: İyilik ve Kardeşlik Vurgusu - Son Dakika
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Başkan Fatma Şahin'den Ramazan Mesajı: İyilik ve Kardeşlik Vurgusu

Başkan Fatma Şahin\'den Ramazan Mesajı: İyilik ve Kardeşlik Vurgusu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan ayının sabır, merhamet ve birliktelik ayı olduğunu belirterek, toplumsal yardımlaşmanın önemine dikkat çekti.

28.02.2025 12:32  Güncelleme: 12:33
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On bir ayın sultanı Ramazan ayı vesilesiyle mesaj yayımlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslam alemi tarafından büyük bir özlemle beklenen Ramazan ayının sabır, merhamet, kurtuluş ve arınma ayı olduğunu belirtti.

Başkan Şahin, "Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi Ramazan ayına kavuşmanın sevinci içerisindeyiz" diyerek, Ramazan ayının, barış, kardeşlik, iyilik ve esenlik rüzgarlarının dalga dalga yayıldığı manevi bir atmosfer olduğunu ve yüce Allah'ın lütfettiği büyük bir nimet olduğunu ifade etti. Ramazan ayında, toplumda yardım duygularının zirveye ulaştığı, sevgi, saygı ve merhamet duygularının hassaslaştığı manevi bir zaman dilimi yaşandığını belirten Şahin, "Bu kutlu ayda inşallah sofralarımızı paylaşacağız, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Kendimiz için istediğimizi, kardeşimiz için de isteyeceğiz. 'Ben değil, biz' diyenlerin ayıdır Ramazan. Ramazan, bizi biz yapan değerleri kuvvetle hatırlayacağımız müstesna bir aydır. Ramazan ayının, insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirmede büyük katkısı vardır. Toplum olarak bizi biz yapan değerlerimiz ve geleneklerimiz, Ramazan ayında yenilenir ve kuvvetlenir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl Ramazan ayı teması olarak belirlenen "İyilik Ayı Ramazan" vurgusuna dikkat çeken Şahin, "Bir iyilik medeniyeti olan İslam, her iyiliği sadaka olarak saymış ve herkesin yapabileceği türden iyilikler olduğunu haber vermiştir. Bu yüzden 'iyilik', kültür ve medeniyetimizi şekillendiren en önemli değerlerden biri olmuştur. İslam'ın varlığa, insana ve ahlaka bakışı, iyilik anlayışının temelini oluşturmuştur. Kötülüklerle mücadelede en etkin ve doğru yöntem, iyiliğin yaygınlaşması için hep birlikte çalışmaktır. İyilik; yalnızca arkadaş olmak, yorguna dayanak olmak, garibe sığınak olmak demektir. Yetime kol kanat germek, yaşlının elinden tutmaktır. İyilik, karşılık beklemeden vermek; gücünü, tecrübesini, malını, sevgisini ve merhametini dünyevi bir karşılık düşünmeden paylaşmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gaziantepli hemşerilerim olmak üzere, ülkemiz ve tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini kutlar; bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Fatma Şahin'den Ramazan Mesajı: İyilik ve Kardeşlik Vurgusu - Son Dakika

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