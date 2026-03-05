Başkan Genç'ten İran'ın Trabzon Başkonsolosluğu'na taziye ziyareti - Son Dakika
Başkan Genç'ten İran'ın Trabzon Başkonsolosluğu'na taziye ziyareti

Başkan Genç'ten İran'ın Trabzon Başkonsolosluğu'na taziye ziyareti
05.03.2026 13:34  Güncelleme: 13:36
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İranlılar ve İran'ın dini lideri Ali Hamaney için Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İranlılar ve İran'ın dini lideri Ali Hamaney için Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Başkonsolos Naser Mohebati'ye başsağlığı dileklerini ileten Başkan Genç, "Amerika ve İsrail'in saldırılarını en başından bu yana kesinlikle kabul edilemez buluyoruz, şiddet ve nefretle kınıyoruz. Bölgenin jeostratejik konumu maalesef tarihten bu yana emperyal güçlerin odağı olmuştur. Türkiye, İran ve Gürcistan bu kadim coğrafyanın halklarıdır. Bu toprakların hukukunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz. Yaşananlardan dolayı büyük bir üzüntü duyduk. Bu haksız ve hukuksuz saldırıların bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürecin başından itibaren diplomatik girişimlerde bulunduğunu da vurgulayan Başkan Genç, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bu saldırıların yaşanmaması ve bölgede barışın sağlanması adına yoğun bir diplomatik çaba ortaya koymuştur. Ne yazık ki bugün uluslararası hukukun ciddi şekilde zedelendiğini görüyoruz. Türkiye olarak bölgede barışın, istikrarın ve bağımsız devletlerin egemenliğinin korunmasını önemsiyoruz. Şu ana kadar binin üzerinde İranlı kardeşimizin hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Ali Hamaney ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, kardeş İran halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Genç, Ali Hamaney ve savaşta ölen İranlılar için açılan taziye defterini imzaladı. - TRABZON

