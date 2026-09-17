Başkan Gençay, Didimli balıkçılarla bir araya geldi

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yeni balıkçılık sezonunun başlaması dolayısıyla balıkçıları ziyaret etti. Balıkçılarla bir araya gelen Başkan Hatice Gençay, yeni sezonun hayırlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Balıkçıların görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Başkan Hatice Gençay, denizden ekmeğini kazanan balıkçıların her zaman yanında olduklarını ifade etti. Samimi sohbetlerin gerçekleştiği ziyarette Başkan Hatice Gençay, balıkçılara tatlı ikramında da bulundu. Balıkçıların emeğinin ve denizle kurduğu bağın Didim için önemli olduğunu belirten Başkan Hatice Gençay, yeni sezonun tüm balıkçılar için kazasız, bereketli ve hayırlı geçmesini diledi. Didim Belediyesi olarak balıkçıların taleplerinin ve ihtiyaçlarının takipçisi olunacağı belirtilirken, yeni sezon 'Vira Bismillah' diyerek karşılandı.