Başkan Gökçenay, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, yayımladığı mesajla '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Mesajında gazetecilerin gece gündüz demeden her türlü zorlu şartlarda görevlerini ifa ettiklerini belirten Başkan Gökçenay, mesajının devamında ise, "Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi erdemli değerleri içerisinde bulunduran ve önemli bir mesleği icra eden gazetecilerimiz, mesai mefhumu gözetmeksizin günün her saatinde ve zor şartlarda, sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında, doğru ve eksiksiz bir şekilde aydınlatırken diğer taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak, önemli bir kamu görevini icra etmektedirler. Bu çerçevede haber yapan tüm gazeteci dostlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum" dedi. - VAN