Başkan Görgel, "Esnafımızın görüşleri bizim için yol gösterici"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, esnafın görüşlerinin kendileri için yol gösterici olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın memnuniyeti ise en büyük motivasyon kaynağımız. Kapalı Çarşı'nın yeniden eski canlılığına kavuşması, şehir ekonomimizin toparlanması ve sosyal hayatımızın güçlenmesi adına son derece kıymetli" dedi.

Tarihi Kapalı Çarşı'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, talep ve önerileri dinledi. Ziyaret kapsamında çarşı esnafını tek tek iş yerlerinde ziyaret eden Başkan Görgel, hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından hasar gören ve yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılarak hizmet vermeye başlayan Kapalı Çarşı'nın tarihi dokusunu koruyarak yeniden ticari hayatın merkezlerinden biri haline gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Görgel, "Kapalı Çarşı, Kahramanmaraş'ımızın sadece önemli bir ticaret merkezi değil, aynı zamanda kültürel kimliğinin ve tarihinin en kıymetli simgelerinden biri. 6 Şubat depremlerinin ardından yaşadığımız büyük yıkımın izlerini birlik ve beraberlik içerisinde silmeye devam ediyoruz. Restorasyonu tamamlanarak yeniden hizmet vermeye başlayan çarşımızda esnaflarımızı iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik, bereketli kazançlar temennisinde bulunduk. Bizler belediyecilik anlayışımızın merkezine daima hemşehrilerimizi koyuyoruz. Bu nedenle sadece yatırımlar gerçekleştirmekle yetinmiyor, her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelerek onların talep, öneri ve beklentilerini doğrudan dinliyoruz. Esnafımızın görüşleri bizim için yol gösterici, vatandaşlarımızın memnuniyeti ise en büyük motivasyon kaynağımız. Kapalı Çarşı'nın yeniden eski canlılığına kavuşması, şehir ekonomimizin toparlanması ve sosyal hayatımızın güçlenmesi adına son derece kıymetli. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da hemşehrilerimizle omuz omuza, istişare içerisinde Kahramanmaraş'ımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.