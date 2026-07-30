Başkan Görgel, "Esnafımızın görüşleri bizim için yol gösterici" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Görgel, "Esnafımızın görüşleri bizim için yol gösterici"

Başkan Görgel, "Esnafımızın görüşleri bizim için yol gösterici"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, esnafın görüşlerinin kendileri için yol gösterici olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın memnuniyeti ise en büyük motivasyon kaynağımız.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, esnafın görüşlerinin kendileri için yol gösterici olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın memnuniyeti ise en büyük motivasyon kaynağımız. Kapalı Çarşı'nın yeniden eski canlılığına kavuşması, şehir ekonomimizin toparlanması ve sosyal hayatımızın güçlenmesi adına son derece kıymetli" dedi.

Tarihi Kapalı Çarşı'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, talep ve önerileri dinledi. Ziyaret kapsamında çarşı esnafını tek tek iş yerlerinde ziyaret eden Başkan Görgel, hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından hasar gören ve yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılarak hizmet vermeye başlayan Kapalı Çarşı'nın tarihi dokusunu koruyarak yeniden ticari hayatın merkezlerinden biri haline gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Görgel, "Kapalı Çarşı, Kahramanmaraş'ımızın sadece önemli bir ticaret merkezi değil, aynı zamanda kültürel kimliğinin ve tarihinin en kıymetli simgelerinden biri. 6 Şubat depremlerinin ardından yaşadığımız büyük yıkımın izlerini birlik ve beraberlik içerisinde silmeye devam ediyoruz. Restorasyonu tamamlanarak yeniden hizmet vermeye başlayan çarşımızda esnaflarımızı iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik, bereketli kazançlar temennisinde bulunduk. Bizler belediyecilik anlayışımızın merkezine daima hemşehrilerimizi koyuyoruz. Bu nedenle sadece yatırımlar gerçekleştirmekle yetinmiyor, her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelerek onların talep, öneri ve beklentilerini doğrudan dinliyoruz. Esnafımızın görüşleri bizim için yol gösterici, vatandaşlarımızın memnuniyeti ise en büyük motivasyon kaynağımız. Kapalı Çarşı'nın yeniden eski canlılığına kavuşması, şehir ekonomimizin toparlanması ve sosyal hayatımızın güçlenmesi adına son derece kıymetli. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da hemşehrilerimizle omuz omuza, istişare içerisinde Kahramanmaraş'ımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Fırat Görgel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Görgel, 'Esnafımızın görüşleri bizim için yol gösterici' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM’de patlama: 3 ölü Japonya'da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM'de patlama: 3 ölü
90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti 90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti
Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü
Malazgirt’in 955 yıllık gizemi çözülüyor: İl kez gün yüzüne çıkarıldı Malazgirt'in 955 yıllık gizemi çözülüyor: İl kez gün yüzüne çıkarıldı
Siyasi ayıbın böylesi: CHP’den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar Siyasi ayıbın böylesi: CHP'den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar
İran, Trump’ı çileden çıkardı: Onların canına okuyacağız İran, Trump'ı çileden çıkardı: Onların canına okuyacağız

14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
13:29
CHP’deki “paralı figüran“ iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı
CHP'deki "paralı figüran" iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı
13:22
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölümü sonrası yürek yakan görüntü
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümü sonrası yürek yakan görüntü
13:19
Tuncay Sonel’in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey
Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey?
12:29
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112’yi arayın
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112'yi arayın
12:26
İmam babanın en zor görevi Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 14:29:57. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Görgel, "Esnafımızın görüşleri bizim için yol gösterici" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.