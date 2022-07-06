Başkan Güder: "Battalgazi'nin geleceği için her düşünceyi önemsiyoruz" - Son Dakika
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Başkan Güder: "Battalgazi'nin geleceği için her düşünceyi önemsiyoruz"

06.07.2022 14:28
Başkan Güder: "Battalgazi'nin geleceği için her düşünceyi önemsiyoruz"

Vatandaşla her zaman iç içe olan ve sık sık esnaf ziyaretleri yapan Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Sahafçılar Çarşısı'ndaki esnafları ziyaret ederek, 'Hayırlı işler' temennisinde bulundu.

Vatandaşla her zaman iç içe olan ve sık sık esnaf ziyaretleri yapan Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Sahafçılar Çarşısı'ndaki esnafları ziyaret ederek, 'Hayırlı işler' temennisinde bulundu. Başkan Güder, Battalgazi'nin daha iyi bir geleceğe ulaşması amacıyla her vatandaşın düşüncesini önemsediklerini söyledi.

Medeniyetin Kalbi Battalgazi'yi daha sağlıklı bir geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçirdiği belirtilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazililerin nabzını tutmaya devam ediyor. Her fırsatta vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelen Başkan Güder, bu kez Saray Mahallesinde bulunan Sahafçılar Çarşısı'ndaki esnafları gezdi. Ziyarette esnafların ilçeye dair öneri ve dileklerini dinleyen Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi olarak esnafların her daim yanlarında olduklarının altını çizdi. Başkan Güder'in sık sık esnafları ziyaret edip, sorunlarını dinlemesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen esnaflar, samimi sohbetinden dolayı başkana teşekkür ederek, sevgilerini dile getirdiler.

Esnaf ziyaretlerinin kendileri için önemine vurgu yapan Başkan Güder, "Bugün İstanbul Pasajımızdaki esnaflarımızı ziyaret etmek ve dertleşmek istedik. Esnaflarımıza sorunları olup olmadığını sorduk ve bu bölgeye neler yapabiliriz bunu istişare ettik. Özellikle esnaflarımızın Battalgazi Belediyesi'nin hizmet ve yatırımlarından memnun olduklarını belirtmesi bizleri mutlu etti. Battalgazi Belediyesi olarak bizler ortak akla ve her türlü görüşe büyük önem veriyoruz. Esnafın, sanayicinin, iş insanının, vatandaşın, kim olursa olsun Battalgazi ile ilgili duygu ve düşünceleri, fikirleri, bakış açıları, beklentileri bizim için önemli. Esnaflarımız birincil olarak bizlere fahiş fiyat artışlarını dile getirdi. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu fahiş fiyatlarla ilgili ciddi çalışmaların olduğunu kendilerine aktardık. Türk toplumu farklı bir toplum. Türkiye toplumu sıkıntılarını birlikte aşmasını bilen ve yeri geldiğinde kenetlenebilen, yeri geldiğinde üzüntüsünü sevincini paylaşarak artıran veya azaltan bir milletiz. İnşallah bu süreci de birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Battalgazi Belediyesi olarak bizler vatandaşlarımız ve esnaflarımız ile sürekli iç içeyiz. Esnafımız bizim olmazsa olmazımızdır. Battalgazi Belediyesi olarak bizler esnaflarımız her daim yanındayız" dedi.

Esnaf ziyaretinin sonunda Başkan Güder, pasajdaki çay ocağında vatandaşlarla çay içerek, sohbet etmeyi de ihmal etmedi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Osman Güder, Malatya, Saray, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Güder: 'Battalgazi'nin geleceği için her düşünceyi önemsiyoruz' - Son Dakika

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