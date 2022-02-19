Üye Girişi
Başkan Güder'den Sökmen'e hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Başkan Güder'den Sökmen'e hayırlı olsun ziyareti

19.02.2022 13:36
Başkan Güder'den Sökmen'e hayırlı olsun ziyareti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanan Galip Sökmen'e "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirerek, yeni görevinin kendisine ve Malatya'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanan Galip Sökmen'e "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirerek, yeni görevinin kendisine ve Malatya'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte geçtiğimiz günlerde T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevinden Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanan Galip Sökmen'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. İl Müdürü Sökmen ile bir süre sohbet eden Başkan Güder, yeni görevinin kendisine ve Malatya'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum"

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, "Ülkemizin güzide şehirlerinden, dört dörtlük insanların yaşadığı kayısı diyarı Malatya'da yeni görevimizin başındayız. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci'nin bizleri ziyareti ile mutlu olduk. İnşallah bu güzel ilimizde çalınmadık kapı bırakmayacağız. En büyük paydaşlarımız ise belediyeler olacak. Eksik kaldığımız noktalardan belediyelerimizden destek alacağız. Bu desteklerle hizmeti daha yukarılara taşıyacağız. Bakanlığımızın Kadın Statüsü Genel Müdürlüğünden bir yetkilimiz buradaydı. Hep birlikte Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifini ziyaret ettik. Çok başarılı işlere imza atıldığına şahitlik ettik. Başkanlarımızın nazik ziyaretlerinden dolayı şahsım ve kurumum adına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Sökmen'e görevinde başarı dileyen AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, "Hükümetimizin sosyal projelerini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıran müdürlüğümüze yeni atanan Galip Sökmen'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza birlikte ulaşacağız"

Başkan Güder, İl Müdürü Sökmen'e göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Galip Sökmen müdürümüzü öncelikle hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyorum. Hükümetimiz, son 20 yıldır ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşma noktasında büyük çaba sarf ediyor. Bunu da özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri üzerinden gerçekleştiriyor. Devlet olarak hükümet olarak ve yerel yönetimler olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bakmakla yükümlüyüz. Özellikle pandemi döneminde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız üzerinden Battalgazi'de 55 bin ailemize ulaştık. Şuanda çalışmalar hala devam ediyor. 2022 yılı bütçesinde sosyal yardımlara çok ciddi bir bütçe ayrılmış durumda. Cumhuriyet tarihinin en yüksek bütçesi diyebiliriz. Hükümetimiz bu yönüyle çok başarılı çalışmalara imza atıyor. Malatya ve Battalgazi geneline de bu çalışmaları yansıtmış olduk. Görevine yeni atanan müdürümüze başarılar diliyorum. Misafirperverliğinden ötürü de teşekkür ediyorum. İnşallah ihtiyaç sahi vatandaşlarımıza birlikte ulaşıp, güzel işlere imza atacağız." - MALATYA

Başkan Güder'den Sökmen'e hayırlı olsun ziyareti
Başkan Güder'den Sökmen'e hayırlı olsun ziyareti

YORUMLAR
500
Başkan Güder'den Sökmen'e hayırlı olsun ziyareti Başkan Güder'den Sökmen'e hayırlı olsun ziyareti Son dakika! Tüfenkci: 'Daha çok yatırımla daha çok insanımıza iş ve AŞ bulmaya devam edeceğiz' Son dakika! Tüfenkci: "Daha çok yatırımla daha çok insanımıza iş ve AŞ bulmaya devam edeceğiz" İzcilerden Başkan Güder'e ziyaret İzcilerden Başkan Güder'e ziyaret

Osman Güder, Battalgazi, AK Parti, Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Güder'den Sökmen'e hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:36 "Geççek" dünya zirvesinde! 24 saat içinde en çok beğeni alan video
13:34 Dere yatağındaki erkek cesedi vinçle çıkarıldı!
13:31 İşte Galatasaray'ın yıldız adayları! Sarı kırmızılılarda Ali Akman ve Doğan Alemdar sürprizi!
13:19 5 litrelik yağ 92,5 TL olunca, vatandaşlar TMO mağazalarını doldurdu
13:14 "Zeynep Kasırgası" Avrupa'yı vurdu! Ağaçlar devrildi, çatılar parçalandı, fırtınanın hızı 196 km'ye çıktı: En az 10 ölü var!
13:09 Üzerine güdümlü füze atılan Mehmetçik'in soğukkanlılığı: Kaçmayın sakin olun!
13:06 Süper Lig'de bir veda daha! Hamza Hamzaoğlu istifa etti
12:46 Yazın habercisi! Karpuz tezgahlarda ama kilosu el yakıyor: 15 Lira
12:32 Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi
12:31 Nişanlısı ile tartışan 19 yaşındaki genç kız, babasının tabancasıyla kafasına sıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 13:42:21. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Güder'den Sökmen'e hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement