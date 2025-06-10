Başkan Güler: "Peyzaj çalışmalarında çiçekleri dışarıdan almıyor, yetiştiriyoruz" - Son Dakika
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Yerel

Başkan Güler: "Peyzaj çalışmalarında çiçekleri dışarıdan almıyor, yetiştiriyoruz"

Başkan Güler: "Peyzaj çalışmalarında çiçekleri dışarıdan almıyor, yetiştiriyoruz"
10.06.2025 14:10  Güncelleme: 14:12
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanını güzelleştirmek için hayata geçirdiği peyzaj çalışmalarında kullandığı çiçekleri kurduğu seralarında 5 kat daha az maliyetle kendisi üretiyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanını güzelleştirmek için hayata geçirdiği peyzaj çalışmalarında kullandığı çiçekleri kurduğu seralarında 5 kat daha az maliyetle kendisi üretiyor. Ordu'nun çiçeklerini dışarıdan almak yerine kendileri ürettiğini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ordu, kendi ihtiyacını kendi karşılayan bir şehir haline geldi" dedi.

Üretime önem veren Ordu Büyükşehir Belediyesi, asfalt plenti, beton santrali, kent mobilyaları atölyesi, sebze fide üretiminin yanı sıra yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Kent estetiğini öne çıkaran çalışmalarıyla vatandaş tarafından takdir toplayan Büyükşehir Belediyesi, peyzaj çalışmalarında kullandığı çiçek ve süs bitkileri için üretim serası kurdu.

Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi bünyesinde Melet Vadisi'nde kurulan çiçek ve süs bitkileri üretim serası, şu ana kadar 150 bin çiçek üreterek, Ordu'nun güzelliğine güzellik kattı. 8 farklı türde süs bitkisinin yetiştirildiği serada üretim tamamlandığında 300 bin fide üretilmiş olacak.

"Büyükşehir Belediyesi olarak üretkeniz, verimliyiz, tasarrufluyuz"

Çiçek üretim serasında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, park, meydan ve sokakları süsleyen çiçeklerin dışarıdan gelmeyip, Ordu'da üretildiğini söyledi. 'Kendi kendine yeten bir şehir' düşüncesini her alana yaydıklarını belirten Güler, "Ordu artık çiçeklerini dışarıdan almıyor, kendi toprağında kendi emeğiyle yetiştiriyor. Şehrimizin parklarını, meydanlarını, sokaklarını süsleyen çiçekler artık başka şehirlerden gelmiyor. Çünkü Melet Vadisi'nde kurduğumuz süs bitkileri seramızla Ordu, kendi ihtiyacını kendi karşılayan bir şehir haline geldi. Seramızdan 150 bin çiçek sahaya sevk edildi. Üretim tamamlandığında bu sayı 300 bine ulaşacak ve bu sadece başlangıç" ifadelerine yer verdi.

"5 kat daha az maliyetle şehrimizi güzelleştiriyoruz"

Başkan Güler, çiçekleri kendilerinin üretmesi ile birlikte 5 kat daha az maliyetle şehri güzelleştirdiklerini ifade ederek, "8 farklı türde süs bitkisi yetiştiriyoruz. Dışarıdan almak yerine üretmeye başladık, 5 kat daha az maliyetle bu güzelliği şehrimize kazandırıyoruz. İşin en kıymetli tarafı şu; Ordu'da belediyemizin birimleri el ele veriyor. Parklar ve Yeşil Alanlar Dairemiz, ihtiyaç duyduğu bitkileri Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairemizden alıyor. Tarım Dairemiz ise ihtiyaç duyduğu bankları, masaları Parklar ve Yeşil Alanlar Dairemizden temin ediyor. Yani Ordu'da birimler sadece görev yapmıyor. Birbirine güç veriyor, birbirini tamamlıyor. Bu sistemin adı belli: Kendi kendine yeten Ordu! Büyükşehir Belediyesi olarak üretkeniz, verimliyiz, tasarrufluyuz. ve en önemlisi her gün daha da güçlenen bir belediyecilik anlayışıyla yola devam ediyoruz. Çünkü biz lafla değil; emekle, üretimle, iş birliğiyle konuşuyoruz" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Güler: 'Peyzaj çalışmalarında çiçekleri dışarıdan almıyor, yetiştiriyoruz' - Son Dakika

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