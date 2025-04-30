Başkan Güler, PISA Sınavı İçin Öğrencilere Moral Verdi

Başkan Güler, PISA sınavına girecek öğrencilere moral verdi

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı sınavı öncesi Ordu Fen Lisesi'ni ziyaret ederek sınava girecek öğrencilere moral verdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, büyük önem verdiği çocuk ve gençlerin her davetine katılmaya, onlara moral vermeye ve yol göstermeye özen gösteriyor. Başkan Güler, Uluslararası PISA sınavına katılacak olan Ordu Fen Lisesi'nin öğrencilerini ziyaret etti. Öğrenciler tarafından okul kapısında çiçeklerle karşılanan Başkan Güler, ilk olarak okul idarecileri ve öğretmenlerden okulun faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Daha sonra öğrencilerle buluşan ve söyleşi havasında geçen ziyaret programında Başkan Güler, öğrencilere deneyim ve birikimlerini anlattı.

"Yalnızca Ordu'nun değil, Türkiye'nin de adını dünyaya duyuracağınıza yürekten inanıyorum"

Girecekleri sınavlarda öğrencilere sonsuz güven duyduklarını ve başarılı olacaklarına inandıklarını aktaran Güler, "Ben de hala bir öğrenciyim, sorulan soruları öğrenmeye çalışıyorum. Soruların bir görünen tarafı vardır bir de görünmeyen kısmı vardır. Önemli olan sorunun görünmeyen kısmını anlayabilmektir. Burada başarılı olduğunuz takdirde Ordu'muza ve ülkemize hatta insanlığa çok şeyler katabilirsiniz. İçinizden çok kıymetli insanlar çıkacağı belli. Sınavda da heyecan yapmadan diğer günler gibi kabul ederek sınavınızı tamamlayın. Önünüzdeki ki bu sınavı başarıyla geçeceğinize olan inancımız sonsuz. Sizler bizim gururumuzsunuz. Başarılarınızla yalnızca Ordu'nun değil, Türkiye'nin de adını dünyaya duyuracağınıza yürekten inanıyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun" dedi.

Başkan Güler, daha sonra öğrencilerin sorularına içtenlikle cevap verdi, öğrencilere ve öğretmenlere hediye takdiminde bulundu.