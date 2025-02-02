Başkan Güler Sanayi Sitesinde Esnafın Taleplerini Dinledi - Son Dakika
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Başkan Güler Sanayi Sitesinde Esnafın Taleplerini Dinledi

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sanayi sitesindeki çalışmaları inceledi ve esnafın taleplerini dinleyerek, belediyenin desteklerini iletti.

02.02.2025 16:11  Güncelleme: 16:16
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Başkan Güler sanayi sitesindeki çalışmaları inceledi, esnafın taleplerini dinledi

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sanayi sitesinde yapımı devam eden çalışmaları inceleyerek, esnafın taleplerini dinledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler güzel havayı fırsat bilerek hafta sonu mesaisini vatandaşlara ayırdı. Başkan Güler, Ordu İkinci Sanayi Sitesini ziyaret ederek hem Büyükşehir Belediyesi'nin alanda yaptığı çalışmaları yakından inceledi, hem de esnafın talep ve önerilerini dinledi.

İnceleme ve ziyaretlerinde, Büyükşehir Belediyesi'nin her alanda sanayi esnafının daha iyi şartlarda çalışması için yanında olduğuna dikkat çeken Başkan Güler, refüj ve yeşil alan düzenlemeleri, kent mobilyaları yerleştirme çalışmaları ve asfalt bakım-onarım çalışmaları ile alanın daha güzel bir yapıya kavuşacağını belirtti. Üreten ve emek veren tüm ustalara hayırlı işler dileyen Başkan Güler'i esnaflar da ilgiyle karşıladı.

Sıcak havada esnafla sıcak diyaloglar kuran Başkan Güler, esnafın çay ikramına da kayıtsız kalmayarak, onlarla sohbet etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Güler Sanayi Sitesinde Esnafın Taleplerini Dinledi - Son Dakika

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