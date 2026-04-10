Başkan Gülpınar’dan 11 Nisan mesajı: “Ecdat mirası, halkın zaferi” - Son Dakika
Başkan Gülpınar’dan 11 Nisan mesajı: “Ecdat mirası, halkın zaferi”

Başkan Gülpınar'dan 11 Nisan mesajı: "Ecdat mirası, halkın zaferi"
10.04.2026 16:07
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 11 Nisan Kurtuluş Günü’nün 106’ncı yıl dönümünde yayımladığı mesajda, kurtuluş ruhunun birlik ve beraberliğin en güçlü simgesi olduğunu vurguladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Urfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tarihe geçen destansı mücadelenin bugün de ilham kaynağı olmaya devam ettiğini ifade etti. Gülpınar, Urfa halkının ortaya koyduğu direnişin sadece bir zafer değil, aynı zamanda milletin ortak ruhunu yansıtan büyük bir miras olduğunu belirtti.

“URFA’NIN KURTULUŞU BİR DESTANDIR”

Gülpınar, mesajında 11 Nisan 1920’de verilen mücadelenin, kadınıyla erkeğiyle tüm halkın ortak direnişi olduğunu belirterek, bu sürecin bir milletin yeniden şahlanışı olarak tarihe geçtiğini ifade etti. Urfa halkının sınırlı imkânlara rağmen büyük bir inanç ve kararlılıkla işgal güçlerine karşı koyduğunu vurgulayan Gülpınar, bu mücadelenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Şanlı” unvanı ve İstiklal Madalyası ile taçlandırıldığını hatırlattı.

“KURTULUŞ RUHU MİLLETİN EN BÜYÜK GÜCÜDÜR”

Kurtuluş ruhunun milletin en önemli sermayesi olduğunu belirten Gülpınar, birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine dikkat çekti. Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi bugün de zorluklara karşı dimdik ayakta durduğunu ifade eden Gülpınar, bu ruhun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Ayrıca Onikiler olarak bilinen yerel güçlerin kurtuluş mücadelesindeki rolünün unutulmaması gerektiğini vurguladı.

“ECDAT MİRASINA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ”

Gülpınar, günümüzde yaşanan küresel gelişmelere de değinerek, özellikle İslam coğrafyasında yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekti. Bu süreçte ecdat mirasına sahip çıkmanın büyük önem taşıdığını belirten Gülpınar, gönül coğrafyasının genişliğine vurgu yaptı ve kardeşlik bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

13 İLÇEDE HİZMET VE YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Gülpınar, ulaşımdan altyapıya, kültür sanattan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda yatırım yaptıklarını dile getirdi. 13 ilçede adil hizmet anlayışıyla projelerin devam ettiğini vurgulayan Gülpınar, geçmişte verilen istiklal mücadelesinin bugün istikbal mücadelesi olarak sürdürüldüğünü ifade etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Gülpınar’dan 11 Nisan mesajı: “Ecdat mirası, halkın zaferi” - Son Dakika

Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray’dan ayrılabilir Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray'dan ayrılabilir
Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Tek isim yok Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste Tek isim yok! Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste
Telefonuna gelen “kredi“ mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı Telefonuna gelen "kredi" mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı
Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor

16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:56
61 suçlu Türkiye’ye getirildi: ’B.K.’ Batuhan Karadeniz mi
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:34
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
SON DAKİKA: Başkan Gülpınar’dan 11 Nisan mesajı: “Ecdat mirası, halkın zaferi” - Son Dakika
