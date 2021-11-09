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Başkan Gümrükçü: "Toprak kaymasının sebebi çöp tesisi mi değil mi bu konuda net rapor yok" - Son Dakika

Başkan Gümrükçü: "Toprak kaymasının sebebi çöp tesisi mi değil mi bu konuda net rapor yok"

09.11.2021 16:05
Başkan Gümrükçü:

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğlili muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğlili muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Harmandalı'nda meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili sorulara yanıt veren Belediye Başkanı Gümrükçü, "Toprak kaymasının sebebi çöp tesisi mi değil mi bu konuda net rapor yok. Özellikle boşaltılan evlerin kamulaştırılmasını yapabilir miyiz ve affet bölgesi ilan edilebilir mi diye bakanlıkla da görüştüm" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, düzenlenen toplantıda muhtarlar ile bir araya geldi. Toplantıya; Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcıları Hüseyin Kızılkaya, Sedrettin Coşkuner, Ali Rıfat Koç ve Cansu Malatyalı ile Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan ve muhtarlar katılım gösterdi. Toplantıda tek tek söz alan muhtarlar, mahallelerinin sorun ve ihtiyaçlarını detaylı olarak anlattı.

"Muhtarlarımız icracı değil ricacı oluyor"

Uzun süredir muhtarlarla bir araya gelmek istediğini vurgulayan Başkan Deniz Yücel, "Bazı ilçelerde muhtarlarımızla bir araya geldik; fakat bunu henüz tüm ilçelerimizde gerçekleştiremedik. Öncelikle şunu söylemeliyim ki; mevcut sistemde demokrasinin doğrudan doğruya hayata geçmesiyle göreve gelen muhtarlarımız çok önemli bir görev yapıyor. Mahallelerinde doğrudan doğruya seçmenleri temsil ediyorlar. Böyle önemli bir görevi icra etmelerine rağmen ne yazık ki muhtarlarımız sistem içerisinde olması gerektiği yerde değiller. Mahallelerdeki sorunlarla ilk olarak muhatap olmalarına rağmen ne yazık ki muhtarların icracı bir yetkisi yok. İcracı değil, ricacı pozisyonunda görev yapıyorlar. Bir işi yaptırabildiğinizde başarılısınız, yaptıramadığınız takdirde seçmen nezdinde başarısızsınız. Hemen rakipler çoğalır ya da başka bir rakip desteklenir, böyle bir sistem. Fedakarlık yönü çok yüksek ve maddi karşılığı olmayan bir görev. Bazı muhtarlarımızın diğer ilçelerde muhtarlık binası sorunu var. Belediye başkanlarımız imkanları ölçüsünde bunlara çözüm üretmeye çalışıyor" dedi.

Çiğli Belediyesinin hizmetlerini ilgiyle takip ettiklerini kaydeden Başkan Yücel, "Harmandalı Çöp Tesisi ile ilgili özel olarak görüşmeler sağlayacağım ve bu hafta yerinde incelemelerde bulunacağız. Neticede her kentte böyle tesislerin kurulması gerekiyor. Büyükşehir ile ilgili notlarımızı aldık onları da ileteceğim. Gerek belediye başkanımız gerekse ilçe başkanımız yaptıkları işi severek ve sahiplenerek icra ediyorlar. Bazı muhtarlarımız belediye başkanı ve ilçe başkanından çok memnun olduklarını ifade ettiler. Şunu söylemeliyim ki; Utku Başkanımız Çiğli'de sizlerle birlikte uyumlu ve verimli bir süreç yürütüyor. Çalışmalarınızı yakından takip ediyor ve gurur duyuyoruz. Çiğli bizim göğsümüzü kabartan bir ilçemiz. İzmir'de ve ülkemizin diğer şehirlerinde yaptığımız toplantılarda Çiğli'yi örnek gösteriyoruz" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Başkan Gümrükçü: "Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz"

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, "Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanımızın da katılımıyla Çiğlimizin muhtarlarıyla bir araya geldik. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını, eksiklerini ve sorunlarını konuştuk. Yol haritamızı belirlemek adına rapor hazırladık. Aciliyeti olan konularla ilgili zaman kaybetmeden harekete geçeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte tüm mahallelerimizin sorunlarına çözüm üreteceğiz" dedi.

"Harmandalı'nın kamulaştırılması bu hafta görüşülecek"

Harmandalı'ndaki toprak kayması için gelen soruları yanıtlayan Başkan Gümrükçü, "Toprak kaymasının sebebi çöp tesisi mi değil mi bu konuda net rapor yok. Özellikle boşaltılan evlerin kamulaştırılmasını yapabilir miyiz ve affet bölgesi ilan edilebilir mi diye bakanlıkla da görüştüm. Afet Bölgesi ilan edilirse tamamen orası kamulaştırılıyor ve vatandaşa arsasının veya evinin bedeli ödeniyor. Mülkiyetleri çıkarıyoruz. Kamulaştırmayı da, Güzeltepe Kentsel dönüşümünü de büyükşehir belediyemiz ile bu hafta görüşeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Başkan Gümrükçü: Toprak kaymasının sebebi çöp tesisi mi değil mi bu konuda net rapor yok
Başkan Gümrükçü: Toprak kaymasının sebebi çöp tesisi mi değil mi bu konuda net rapor yok
Başkan Gümrükçü: Toprak kaymasının sebebi çöp tesisi mi değil mi bu konuda net rapor yok
Başkan Gümrükçü: Toprak kaymasının sebebi çöp tesisi mi değil mi bu konuda net rapor yok

Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Yücel, İzmir, Çiğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Gümrükçü: 'Toprak kaymasının sebebi çöp tesisi mi değil mi bu konuda net rapor yok' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Gümrükçü: "Toprak kaymasının sebebi çöp tesisi mi değil mi bu konuda net rapor yok" - Son Dakika
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