Üye Girişi
Başkan Gürkan: "2022 yılı tüm dünyaya hayırlar getirsin" - Son Dakika

Başkan Gürkan: "2022 yılı tüm dünyaya hayırlar getirsin"

01.01.2022 15:19
Başkan Gürkan: "2022 yılı tüm dünyaya hayırlar getirsin"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 2022 yılına ziyaret programlarıyla girdi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 2022 yılına ziyaret programlarıyla girdi. Başkan Gürkan, yeni yılın tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini dileyerek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin tüm olumsuzlukları ile topyekun kararlı mücadelemizle bu süreçten hep birlikte güçlenerek çıkacağız" dedi.

2021 yılının son saatlerinde ilk olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte Sırameşeler Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla biraraya gelen Başkan Gürkan, burada çocukların yeni yıl sevincini paylaştı. Davut Gürkan, daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ürünlü Mahallesi'ndeki erkek konukevi sakinlerini ziyaret etti. Gürkan, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan güvenlik noktasında görevleri başında olan emniyet mensuplarının yeni yılını hediyelerle kutladıktan sonra yine Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir taksi durağına uğrayarak yeni yıla çalışarak gren taksici esnafı ile sohbet etti.

Gecenin sonunda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler alan Gürkan, yine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ile birlikte Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen 2021'in son bebeği Kader ve Emre Saka Çifti'nin ilk bebekleri olan Göktuğ Ali Saka ve Semra Oral Çifti'nin 4. Çocukları olan Osman Oral ve ailelerini ziyaret ederek hayırlı ömürler diledi.

Başkan Gürkan, 2021 yılının son saatlerinde görevlerinin başında hizmetlerini sürdüren tüm görevlilere teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Gürkan, dünyayı etkisine alan pandemi ve pandemi ile mücadelenin damgasını vurduğu 2021 yılının ardından yeni yılın tüm dünyada sağlık, barı, huzur ve refah içerisinde geçmesinin temenni etti. Davut Gürkan, pandemi koşullarının tüm olumsuzluklarına rağmen hükümetin ve devletin yerinde, zamanında müdahale ve destekleri, her kesimden halkın dirayetli duruşu ile Türkiye'nin büyümesini sürdürdüğünü vurgulayarak, "Yeni yılda da İnşallah hep birlikte aynı kararlı duruşumuzla tüm zorlukların üstesinden gelerek, bu süreçten de güçlenerek ayrılacağımıza olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle 2022 yılının Bursamıza, ülkemize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - BURSA

Başkan Gürkan: 2022 yılı tüm dünyaya hayırlar getirsin
Başkan Gürkan: 2022 yılı tüm dünyaya hayırlar getirsin
Başkan Gürkan: 2022 yılı tüm dünyaya hayırlar getirsin
Başkan Gürkan: 2022 yılı tüm dünyaya hayırlar getirsin
Başkan Gürkan: 2022 yılı tüm dünyaya hayırlar getirsin
Başkan Gürkan: 2022 yılı tüm dünyaya hayırlar getirsin

YORUMLAR
500

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sevgi Evleri, AK Parti, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Gürkan: '2022 yılı tüm dünyaya hayırlar getirsin' - Son Dakika


Selen Görgüzel yine gündem oldu! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı Selen Görgüzel yine gündem oldu! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı         
15:20
Sosyal medya elektrik zammını konuşuyor! İşte gelen tepkiler Sosyal medya elektrik zammını konuşuyor! İşte gelen tepkiler         
15:19
Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş         
14:35
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü         
12:08
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar         
09:59
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi         
08:25
Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü         
01:00
Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti         
00:04
İstanbul'da köprü ve tünel ücretleri belli oldu! Köprülerde artık iki yönlü ücretlendirme yapılacak İstanbul'da köprü ve tünel ücretleri belli oldu! Köprülerde artık iki yönlü ücretlendirme yapılacak         
22:59
Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü         
21:20
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt         
17:09
e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi         
16:58
İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi         
16:03

Son Dakika Haberleri
15:20 Selen Görgüzel yine gündem oldu! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı
15:18 Çalışanlar bunu merak ediyor! İşte 2022 yılındaki resmi ve dini bayramlar
15:12 Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife
14:49 Yılbaşı gecesi yaşanan yol kavgası cinayetle sonuçlandı! O anlar saniye saniye kamerada
14:41 Yılbaşı eğlencesinde "öldü" denilen gencin intihar ettiği anlaşıldı
14:35 Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş
14:22 Stada isminin verilmesini kabul etmedi! Rıdvan Dilmen'den şaşırtan vasiyet açıklaması
14:21 Emekli ve memur, 3 Ocak'ta yapılacak zam oranını bekliyor! İşte konuşulan rakam
14:21 Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim
13:16 Gaziantep'te sır cinayet! Yanan otomobilin bagajından ceset çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 15:27:01. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Gürkan: "2022 yılı tüm dünyaya hayırlar getirsin" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement