Başkan Gürkan: "2022 yılı tüm dünyaya hayırlar getirsin" - Son Dakika

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 2022 yılına ziyaret programlarıyla girdi. Başkan Gürkan, yeni yılın tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini dileyerek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin tüm olumsuzlukları ile topyekun kararlı mücadelemizle bu süreçten hep birlikte güçlenerek çıkacağız" dedi.

2021 yılının son saatlerinde ilk olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte Sırameşeler Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla biraraya gelen Başkan Gürkan, burada çocukların yeni yıl sevincini paylaştı. Davut Gürkan, daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ürünlü Mahallesi'ndeki erkek konukevi sakinlerini ziyaret etti. Gürkan, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan güvenlik noktasında görevleri başında olan emniyet mensuplarının yeni yılını hediyelerle kutladıktan sonra yine Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir taksi durağına uğrayarak yeni yıla çalışarak gren taksici esnafı ile sohbet etti.

Gecenin sonunda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler alan Gürkan, yine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ile birlikte Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen 2021'in son bebeği Kader ve Emre Saka Çifti'nin ilk bebekleri olan Göktuğ Ali Saka ve Semra Oral Çifti'nin 4. Çocukları olan Osman Oral ve ailelerini ziyaret ederek hayırlı ömürler diledi.

Başkan Gürkan, 2021 yılının son saatlerinde görevlerinin başında hizmetlerini sürdüren tüm görevlilere teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Gürkan, dünyayı etkisine alan pandemi ve pandemi ile mücadelenin damgasını vurduğu 2021 yılının ardından yeni yılın tüm dünyada sağlık, barı, huzur ve refah içerisinde geçmesinin temenni etti. Davut Gürkan, pandemi koşullarının tüm olumsuzluklarına rağmen hükümetin ve devletin yerinde, zamanında müdahale ve destekleri, her kesimden halkın dirayetli duruşu ile Türkiye'nin büyümesini sürdürdüğünü vurgulayarak, "Yeni yılda da İnşallah hep birlikte aynı kararlı duruşumuzla tüm zorlukların üstesinden gelerek, bu süreçten de güçlenerek ayrılacağımıza olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle 2022 yılının Bursamıza, ülkemize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - BURSA