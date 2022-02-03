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Başkan Gürkan'dan ağaç sanatkarları odasına ziyaret - Son Dakika

Başkan Gürkan'dan ağaç sanatkarları odasına ziyaret

03.02.2022 19:19
Başkan Gürkan'dan ağaç sanatkarları odasına ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda göreve seçilen Malatya Ağaç Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kavuk ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda göreve seçilen Malatya Ağaç Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kavuk ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya Ağaç Sanatkarları Esnaf Odasını ziyaret eden Başkan Gürkan, oda başkanı Mahmut Kavuk ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek bir süre görüştü.

Ziyaretten dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a yönetim kurulu ve esnaflar adına teşekkür eden Malatya Ağaç Sanatkarları Esnaf Oda Başkanı Mahmut Kavuk, "Çalışma dönemi içerisinde Başkanımız ve ekibiyle yakın temaslarda bulunduk. Şu anda da kendileriyle iletişim halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız toplantılarda imalat sektörünün dışarıya alınmasıyla alakalı projenin masanın üzerinde olduğunu, bilhassa başkanımızın ilgilendiğine biz şahidiz. Önümüzdeki çalışma döneminde de inşallah birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Esnaflarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz. Selahattin Başkanımızın konuyla alakalı ciddi bir çalışma içerisinde olduğunu anlatıyoruz. Yakın zamanda hızlı bir süreç alacağımıza inanıyorum. Başkanımıza esnaflarımız adına teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise "Malatya'da ağaç sanayinin belirli bir aşamada tutulması ve ileriye taşınması noktasında oda başkanımızın büyük gayret ve çabalarını görüyorum. İnşallah oda başkanımızla birlikte ağaç sanayisinde çalışan esnaflarımızın ve sanatkarlarımızın hem çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hem iş yerlerinin fiziki yapılarının iyileştirilmesi, hem de sosyal anlamda imkanların kendilerine sunulması noktasında belediyemiz olarak büyük gayret ve çaba içerisindeyiz. Bilindiği gibi geçilen süreç içerisinde bir taraftan fidancılar sitesini, bir taraftan kayısı işini yapan esnafımızın kendilerine uygun yerlerde işlerini yapmaları noktasında ve tahıl ile uğraşan arasa da dükkanı olan hemşerilerimize imkanları sunmakla birlikte Malatya'daki sanayici esnafımıza da Altay Kışlasının yanında bulunan 3 bin dönümlük alanı sanayi esnafımızın sektörel bazdaki dağılımına uygun yerleri yapıp iş yeri koşullarını, fiziki yapılarını, sosyal imkanlarını ve iş koşullarını daha rahat ortamda hizmet etmelerini ve iş yerlerini daha da geliştirmeleri anlamında gerekli çalışmaları başlattık. Önümüzdeki günlerde sektörel anlamda toplantılar yaparak sanayi sitesinde istedikleri dükkan ve fiziki koşullarla ilgili talepleri alacağız. O çerçeve içerisinde bir planlama yapacağız. Planlar dahilinde esnafımızın daha rahat çalışacağı ve iş üreteceği mekanları kendilerine sunacağız" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Başkan Gürkan'dan ağaç sanatkarları odasına ziyaret

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Gürkan'dan ağaç sanatkarları odasına ziyaret - Son Dakika


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