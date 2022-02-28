Başkan Gürün, Belediyeden emekli işçi ve memurlarla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Gürün, Belediyeden emekli işçi ve memurlarla bir araya geldi

28.02.2022 14:26
Başkan Gürün, Belediyeden emekli işçi ve memurlarla bir araya geldi

Başkan Dr. Osman Gürün, 2014 yılından bu güne kadar Muğla Büyükşehir Belediyesinde çalışıp emekli olan işçi ve memurlar ile Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde bir araya geldi.

Başkan Dr. Osman Gürün, 2014 yılından bu güne kadar Muğla Büyükşehir Belediyesinde çalışıp emekli olan işçi ve memurlar ile Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde bir araya geldi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün emekli mesai arkadaşlarına teşekkür plaketi verdi. Düzenlenen etkinlikte emekli olan işçi ve memurlar çalıştıkları dönemde ki anılarını anlattı.

Başkan Gürün, "Emekli arkadaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz"

Etkinlikte konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, emekli personel ile birçok zorluğu birlikte yaşadıklarını, Büyükşehir Belediyesinin kuruluşunda omuz omuza çalıştıklarını söyledi. Başkan Gürün, "Bir hikayenin ana aktörleri olarak önemli bir zaman dilimi içerisinde görev yapmış, zamanı geldiği için emekli olmuş arkadaşlarımızsınız. Belediyede yeni başlayan arkadaşlarımızın rehberi, siz emekli olan arkadaşlarımızdır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye çapında değerlendirme yaptığımızda çok önemli bir yerde olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. İlk Büyükşehir oluşumuzda sıkıntılar yaşadık. Bu güne kadar Muğla Büyükşehir Belediyemizden 367, MUSKİ'den de 251 arkadaşımız emekli oldu. Toplam 618 arkadaşımız emekli oldu. Belediyeden emekli olan arkadaşlarımızla zaman zaman bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Başkan Gürün, Belediyeden emekli işçi ve memurlarla bir araya geldi
Başkan Gürün, Belediyeden emekli işçi ve memurlarla bir araya geldi

YORUMLAR
500
Hobi olarak başladığı seramik sanatını geliştiren kadın yaptığı ürünleri satıyor Hobi olarak başladığı seramik sanatını geliştiren kadın yaptığı ürünleri satıyor ZONGULDAK - Emekliliğinde tanıştığı naht sanatında usta oldu ZONGULDAK - Emekliliğinde tanıştığı naht sanatında usta oldu

Osman Gürün, Emekli, Muğla, işçi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Gürün, Belediyeden emekli işçi ve memurlarla bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
14:25 Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'daki vatandaşlara seslendi: Trenler kalkacak, güvenliğinize dikkat ederek yetişin!
14:22 İsmail Kartal, Kasımpaşa karşılaşmasında Mesut Özil'e forma vermedi! Kritik maç için özel olarak hazırlıyor
14:10 Avrupa Rusya'nın saldırısı sonrası teyakkuzda: Ukrayna'ya hangi ülkeler, ne silahları gönderiyor? İşte o liste
13:56 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kendi fotoğrafının altına yorum yaptı: Uuuu fena!
13:49 Rusya Kiev'i kuşattı mı, kuşatmadı mı? Ukrayna hükümeti: Bunu sadece hayal edebilirler
13:39 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Rus ordusu 5 bin 300 asker kaybetti
13:35 Gürcistan'dan Ukrayna'ya 100 tonluk insani yardım
13:29 Kremlin Sözcüsü: Putin kişisel yaptırımlara aldırış etmiyor, zaten oldukça absürt!
13:19 Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler başladı! Dünya nefesini tuttu, Belarus'tan gelecek barış haberini bekliyor
13:16 MetroPOLL araştırmasında dikkat çeken oran: MHP oylarında bariz düşüş var!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 14:32:11. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Gürün, Belediyeden emekli işçi ve memurlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement