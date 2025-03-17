Başkan Hakan Şehirli, Ramazan Ayında Dayanışma Mesajı Verdi

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, eşi Hüveyla Şehirli ile birlikte iftar programlarına katılıp ziyaretler gerçekleştiriyor.

Başkan Şehirli, her gün esnaf ziyaretleri yaparak, akşamları iftar sofralarında ve mahallelerde komşularıyla bir araya gelmenin kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade etti. Başkan Şehirli, "Ramazan ayında bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Soframızı paylaşıp bizi bir araya getiren, dualarımızı birleştiren ve dayanışmamızı daha da güçlendiren bu mübarek ayda, her zaman olduğu gibi birlik ve beraberliğimizle el ele olmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Şehirli, Ramazan ayında gösterilen dayanışmanın, huzurun ve kardeşliğin tüm Altıeylül'e ve ülkeye yayılmasını temenni ederek sözlerini şu şekilde tamamladı: "Ramazan ayının ailelerimize, Altıeylül'e ve tüm ülkemize huzur, kardeşlik ve birlik getirmesini diliyorum." - BALIKESİR