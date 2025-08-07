Başkan İlmek, Hacılar Belediyesi\'ni Ziyaret Etti

Başkan İlmek'in Hacılar Belediyesi'ne yaptığı ziyarette; yerel yönetim hizmetleri, şehircilik anlayışı ve bölgesel kalkınmaya dair çeşitli konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Özdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İncesu Belediye Başkanımız Sayın Mustafa İlmek, belediyemizi ziyaret ettiler. Kıymetli başkanımızın belediyecilik vizyonuyla İncesu'muzun artarak devam eden gelişimini büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Bu anlamda, ortak hedefimiz olan daha güzel, daha üretken ve daha güçlü bir Kayseri için omuz omuza çalışmaya devam edecek, gönül belediyeciliğini merkeze alan anlayışımızla, her ilçemizin kendi potansiyelini en iyi şekilde ortaya koyması için istişare içinde olmayı sürdüreceğiz. Nazik ziyaretleri, destekleri ve hoş sohbetleri için Mustafa Başkanımıza teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde güzel şehrimize ve ilçelerimize hayırlı hizmetler kazandırmayı nasip etsin."

Görüşmede, yerel yönetimlerin karşılıklı iş birliğini güçlendirmesi, tecrübe paylaşımının artırılması ve Kayseri'nin tüm ilçelerinde hizmet kalitesinin yükseltilmesi yönünde olumlu temenniler dile getirildi.

Ziyaret, başkanların hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - KAYSERİ