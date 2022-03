Başkan Işıksu: "Adapazarı'mızı muhtarlarımızla birlikte yönetiyoruz" - Son Dakika

Adapazarı'nın 84 mahallesini temsil eden muhtarlarla istişare toplantısında buluşan Başkan Mutlu Işıksu, "Her mahallemizde hamdolsun ihtiyaçlara cevap veren nitelikli ve özel çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Adapazarı'mızı muhtarlarımızla birlikte yönetiyoruz. Her sokağımızdayız ve yanımızda muhtarlarımız var. Bu birlik ve beraberlikle Adapazarı'mızda işler yolunda" dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, muhtarlarla istişare toplantısında buluştu. Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve Adapazarı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Süleyman Durmaz'ın da bulunduğu toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Erdem, Başkan Mutlu Işıksu ve ekibine muhtarlara verdikleri destekler için teşekkür etti.

Adapazarı Belediyesi'nin çalışmaları ile ilgili muhtarlara sunum yapan Başkan Işıksu, birlik ve beraberliğin önemine değindi. Adapazarı'nın her sokağına hizmet götürmek için geceli gündüzlü çalıştıklarını aktaran Başkan Işıksu, "Her sokağımızdayız ve yanımızda muhtarlarımız var. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Millet Evleri, Çocuk Hakları Projeleri, Çocuk Parkları, Spor Parkları, Spor Sahaları, Sosyal Tesisler, Muhtarlık Binaları, Cemiyet Alanları, Pazar Yerleri, V Kanal Çalışmaları, Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon Çalışmaları, Mahallemi Güzelleştiriyorum ve asfalt çalışmaları, İmar ve Doğalgaz Çalışmaları, Adapazarı Ticaret Müzesi, şehir kültürü ve aidiyetine yönelik nitelikli çalışmalar hülasa tüm projelerimizi birer birer hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

Adapazarı'nı istişare kültürü ile yönettiklerini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, "Muhakkak istişare ediyoruz bugün de istişare toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Şehrin tüm dinamiklerinin fikirlerini almayı sürdürüyoruz. Adapazarı'mızı biz muhtarlarımızla birlikte yönetiyoruz. Her mahallemizde hamdolsun ihtiyaçlara cevap veren nitelikli ve özel çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu birlik ve beraberlikle Adapazarı'mızda işler yolunda. Allah nasip ederse Adapazarı'mızın yarınları bugünlerinden çok daha güzel olacak. Mega projelere hayat vereceğiz ve bunu da yine hep birlikte başaracağız" diye konuştu.

Başkan Mutlu Işıksu, konuşmasının ardından muhtarları dinledi. Federasyon Başkanı Erdem, toplantının sonunda Başkan Mutlu Işıksu'ya gerçekleştirilen hizmetler için teşekkür ederek çiçek takdim etti. - SAKARYA