Başkan Işıksu öğrencilerle doğa yürüyüşü gerçekleştirdi - Son Dakika

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu sık sık öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Adapazarı'nda bulunan çeşitli okulları ziyaret ederek öğrencilerle keyifli sohbetler gerçekleştiren Işıksu, bu sefer de Cevat Ayhan Fen Lisesi öğrencileriyle birlikte Doğa Yürüyüşü gerçekleştirdi.

Adapazarı Belediyesi, 'Şehrin Kalbinde Yürüyoruz' adıyla düzenlediği doğa yürüyüşlerine devam ediyor. Cevat Ayhan Fen Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen doğa yürüyüşüne Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve Okul Müdürü Harun Doğan'ın yanı sıra çok sayıda öğretmen ve öğrenci katılım sağladı.

Poyrazlar Kömürlük Parkurunda Cevat Ayhan Fen Lisesi öğrencisiyle birlikte yürüyüş gerçekleştiren Başkan Işıksu, "Gençlerimizle birlikte şehrin kalbinde yürüdük, öğrencilerimizle hep birlikte spor yaptık, keyifli vakit geçirdik. Öğrenci kardeşlerimizin motivasyonunu yükseltmek, onları Adapazarı'mızın doğal güzellikleriyle buluşturmak bizi çok mutlu ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Coşkun Bakırtaş ile birlikte daima gençlerimizle birlikte olmaya, onları anlamaya ve Adapazarı'mıza değer katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA