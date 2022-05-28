Başkan Kartoğlu: "Riskli bina oranını iki yıl içinde yüzde 5'e indireceğiz" - Son Dakika
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Başkan Kartoğlu: "Riskli bina oranını iki yıl içinde yüzde 5'e indireceğiz"

28.05.2022 10:39
Başkan Kartoğlu: "Riskli bina oranını iki yıl içinde yüzde 5'e indireceğiz"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Ziya Gökalp Mahallesi'nde başlayacak kentsel yenileme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Ziya Gökalp Mahallesi'nde başlayacak kentsel yenileme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Kentsel Yenileme ve Uzlaşma Ofisi'ni ziyaret eden Başkan Kartoğlu, "Başakşehir'de yüzde 16 olan riskli yapı oranını, iki yıl içerisinde yüzde 5'e indirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Başakşehir'de kentsel yenileme çalışmaları devam ediyor. Deprem ve doğal afet riskine karşı Başakşehir'de başlatılan kentsel yenileme çalışmalarında önemli yol kat edildi. Titizlikle yürütülen çalışmaların bir ayağı da Ziya Gökalp Mahallesi'nde sürdürülüyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan Kentsel Yenileme ve Uzlaşma Ofisi'ni ziyaret ederek, kentsel yenileme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

"Süreci titizlikle yürütüyoruz"

2009 yılında Başakşehir'de riskli bina oranının yüzde 50 olduğunu hatırlatan Başkan Kartoğlu, "Yapılan çalışmaların ardından bu oranı yüzde 16'ya indirdik. İstanbul'da riskli yapı oranı en düşük ilçelerin başında yer alıyoruz. Bu oranı, iki yıl içerisinde yüzde 5'e indirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede Ziya Gökalp Mahallemizin depolar mevkiinde kentsel yenileme çalışmalarımızı başlattık. Komşularımızla birebir görüşmeler yapıyor ve süreci titizlikle takip ediyoruz" diye konuştu.

"İstanbul'un en gözde mahallelerinden biri olacak"

Hak sahiplerinin hiçbir mağduriyet yaşamamaları adına çözüm odaklı çalıştıklarının altını çizen Başkan Kartoğlu, "Açtığımız Kentsel Yenileme ve Uzlaşma Ofisimizde hak sahipliği tespiti askı işlemlerimizin sonuna geldik. Yerinde yenileme ile Ziya Gökalp, İstanbul'un en gözde mahallesinden biri olacak. Projemiz ve çalışmalarımız tamamlandığında yaşam kalitesi yüksek, sosyal altyapısı bitmiş konutları komşularımıza teslim edeceğiz. Mahalle kültürünü ön plana çıkaracak, harika bir yaşam alanı hazırlayacağız. En önemlisi de depreme ve diğer afetlere karşı çok daha dayanıklı konutlara kavuşacağız" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Başkan Kartoğlu: Riskli bina oranını iki yıl içinde yüzde 5'e indireceğiz
Başkan Kartoğlu: Riskli bina oranını iki yıl içinde yüzde 5'e indireceğiz
Başkan Kartoğlu: Riskli bina oranını iki yıl içinde yüzde 5'e indireceğiz
Başkan Kartoğlu: Riskli bina oranını iki yıl içinde yüzde 5'e indireceğiz
Başkan Kartoğlu: Riskli bina oranını iki yıl içinde yüzde 5'e indireceğiz
Başkan Kartoğlu: Riskli bina oranını iki yıl içinde yüzde 5'e indireceğiz

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'Başakşehir'de riskli bina oranını yüzde 5'e indireceğiz' 'Başakşehir'de riskli bina oranını yüzde 5'e indireceğiz'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Kartoğlu: 'Riskli bina oranını iki yıl içinde yüzde 5'e indireceğiz' - Son Dakika


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