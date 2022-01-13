Üye Girişi
Başkan Kaya'dan 35 yıllık tapu sorununa çözüm - Son Dakika

Başkan Kaya'dan 35 yıllık tapu sorununa çözüm

13.01.2022 16:25
Başkan Kaya'dan 35 yıllık tapu sorununa çözüm

İncirliova Belediyesi, Gerenkova Mahallesi'nde yaşayan 106 kişinin 35 yıllık tapu sorununu çözdü.

İncirliova Belediyesi, Gerenkova Mahallesi'nde yaşayan 106 kişinin 35 yıllık tapu sorununu çözdü. Evleri 'gecekondu' konumunda yer aldığı için çeşitli sorunlar yaşayan hak sahibi vatandaşlarla bir araya gelen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "35 yıllık çileyi bitiriyoruz. Elimizi taşın altına koyup, vatandaşlarımızın tapu mağduriyetini sona erdirdik. Yaklaşık 2 ay içinde vatandaşlarımız, tapularına kavuşacak" diye konuştu.

İncirliova'nın Gerenkova Mahallesi'nde 2008 yılında imar planına giren 31 bin 747 metrekare genişliğindeki tarla vasfındaki alanda taşınmazları bulunan 106 kişinin 35 yıldır yaşadığı tapu sorununa, Belediye Başkanı Aytekin Kaya duyarsız kalmadı. Başkan Kaya'nın talimatı ile harekete geçen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelleri, hak sahiplerinin tapu sorununu çözüm için çalışmalara başladı. Son aşamaya gelen çalışmaların ardından, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, tapu mağduru vatandaşlarla mahalle kahvehanesinde toplantı yaptı. Düzenlenen toplantıya Gerenkova Mahallesi Muhtarı Ayhan Bilici ve mahalle sakinlerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güler, Meclis Üyesi Murat Gören ve Muhtarlar Derneği Başkanı ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Mukadder Yüksel de katıldı. Toplantıda konuşan İmar ve Şehircilik Müdürü Onur Orcan, yaptıkları çalışmaları anlatarak, vatandaşların sorularını cevapladı. 'Gecekondu' konumunda yer aldığı için evlerini değerinde satamayan, kat mülkiyeti olmayan, yakınlarına miras bırakamayan, adres bilgileri, elektrik ve su aboneliklerinde sıkıntılar yaşayan vatandaşlara Başkan Kaya da, "35 yıldır yaşadığınız çileyi bitiriyoruz, yaklaşık 2 ay içinde tapularınıza kavuşacaksınız" diyerek hak sahiplerine müjdeyi verdi.

Vatandaşların yaşadığı hiçbir soruna kayıtsız kalamayacaklarını belirten Başkan Kaya, "Vatandaşlarımızın tapusu olmadığını, bundan dolayı bir sürü sıkıntı yaşadıklarını öğrendik. Bu duruma, kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Belediye olarak hizmet için varız, amacımız da hizmetlerimizle vatandaşlarımızın hayatını güzelleştirmek, kolaylaştırmak ve sorunlarını çözmek. Bu kapsamda elimizi taşın altına koyup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzü görevlendirdik. Personellerimiz yaptıkları çalışmaları tamamlama noktasına geldi. 35 yıldır yaşadığınız çileyi bitiriyoruz. Tapularınızın çıkması için son birkaç işlem kaldı. Yaklaşık 2 ay içinde tapularınıza kavuşacaksınız. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Çalışmaya emek veren belediyemiz personellerine ve katkı sunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Başkan Kaya'dan 35 yıllık tapu sorununa çözüm
Başkan Kaya'dan 35 yıllık tapu sorununa çözüm
Başkan Kaya'dan 35 yıllık tapu sorununa çözüm
Başkan Kaya'dan 35 yıllık tapu sorununa çözüm

YORUMLAR
500

Aytekin Kaya, İncirliova, Gecekondu, imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kaya'dan 35 yıllık tapu sorununa çözüm - Son Dakika


Muhalefetin "Erdoğan aday olamaz" iddialarına AK Parti'den yanıt: Beyanlar açık ve seçik olarak tutanaklarda ortadadır Muhalefetin "Erdoğan aday olamaz" iddialarına AK Parti'den yanıt: Beyanlar açık ve seçik olarak tutanaklarda ortadadır         
16:31
"Tek rakibim THY" sözleri gerçek oldu! Otobüsçüler uçak bileti fiyatlarına zam istedi "Tek rakibim THY" sözleri gerçek oldu! Otobüsçüler uçak bileti fiyatlarına zam istedi         
16:26
Ekrem İmamoğlu, Soylu'nun "Gazetecilere para veriyor" iddiasına çok sert yanıt verdi: Trol gibi davranma, bakanlık yap! Ekrem İmamoğlu, Soylu'nun "Gazetecilere para veriyor" iddiasına çok sert yanıt verdi: Trol gibi davranma, bakanlık yap!         
16:18
Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti         
16:00
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
DSİ önce yazdı, sonra sildi! Galatasaray Başkanı Elmas'a destek paylaşımı: Başkanım karar nedeniyle sizi kutluyorum DSİ önce yazdı, sonra sildi! Galatasaray Başkanı Elmas'a destek paylaşımı: Başkanım karar nedeniyle sizi kutluyorum         
14:46
Eski eşini yanıcı jel ile ateşe veren adam kendisini böyle savundu: Borcunu geri ödemedi Eski eşini yanıcı jel ile ateşe veren adam kendisini böyle savundu: Borcunu geri ödemedi         
14:15
Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum? Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum?         
13:22
İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!         
11:58
Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek         
11:48
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43

Son Dakika Haberleri
16:27 Eski menajerine tazminat ödemesine karar verilen Elçin Sangu isyan etti
16:26 "Tek rakibim THY" sözleri gerçek oldu! Otobüsçüler uçak bileti fiyatlarına zam istedi
16:17 "Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi
16:17 Ekrem İmamoğlu, Soylu'nun "Gazetecilere para veriyor" iddiasına çok sert yanıt verdi: Trol gibi davranma, bakanlık yap!
16:00 Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti
15:59 Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım
15:40 Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı
15:40 Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı
15:29 Hamile kalmak için Japon bir erkekle 10 kez birlikte oldu! Adam Çinli çıkınca çocuğu sokağa attı
15:26 Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne 'tam üyelik' ve 'fon' çağrısı: Miktarın artması ortak yararımıza olacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 16:35:22. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Kaya'dan 35 yıllık tapu sorununa çözüm - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement