Başkan Kaya'dan Meslek Odalarına 'Haksızlığa Dur Deyin' Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Kaya'dan Meslek Odalarına 'Haksızlığa Dur Deyin' Çağrısı

Geniş Video İzle

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, bayram ziyaretinde meslek odalarına Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ile ilgili haksızlığa tepki göstermeleri çağrısında bulundu. Kaya, yapılan haksızlıkların hepimize mümkün olduğunu belirtti ve sesini yükseltmeleri gerektiğini vurguladı.

31.03.2025 15:57  Güncelleme: 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi'ne yaptığı bayram ziyaretinde, "Bütün meslek odalarının inisiyatif alması, yapılan haksızlığın karşısında durması talebimdir. Bu sadece Ekrem İmamoğlu'nun meselesi değildir. Bu hepimize yapılabilecek bir haksızlıktır. Sustuğumuz için bu hale geldik. İnsanlar konuştukları kadar, sustuklarından da sorumludur" dedi.

Başkan Kaya, Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi'ne bayram dolayısıyla yaptığı ziyarette, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ile başlayan ve tutuklanmasına kadar uzanan tüm sürecin haksız, hukuksuz ve adaletsiz olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Kaya, tüm meslek odalarına bu durum karşısında tepki göstermesi için çağrıda bulundu. Kaya, şunları söyledi:

"Lütfen bu meseleyi enine, boyuna irdeleyin"

"Bu ülkede bir belediye başkanı, bir cumhurbaşkanı adayı haksız, hukuksuz yere tutuklandı, diploması iptal edildi. Ben bütün meslektaşlarımdan, bütün meslek odalarından rica ediyorum; lütfen bu meseleyi enine, boyuna irdeleyin. Bakın, bilirkişi raporları var, bilimsel mütalaalar var. İptali gerektirecek bir şey varsa, meslek odalarımız çıksın 'Şu nedenle iptal edilebilir' desinler. Bu haksızlığı görenler sesini yükseltmeli ve 'Bu kazanılmış bir haktır. Ekrem Başkan'ın diplomasını iptal ederseniz, hukuka aykırı iş yapmış olursunuz' demelidir. Bütün meslek odalarımızdan bu hassasiyeti bekliyorum."

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle sonuçlanan süreçte, Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan araştırma raporunun hukuka aykırı olduğunun ortaya çıktığını sözlerine ekleyen Başkan Kaya, Prof. Dr. Metin Günday, Doç. Dr. Çiğdem Sever ve Doç. Dr. Ayhan Tekinsoy tarafından hazırlanan bilimsel mütalaayı, oda yönetimiyle ve üyeleriyle paylaştı.

Bilimsel mütaalanın sonuç kısmında yer alan "Yatay geçiş işlemlerinin tekemmül etmesinden sonra YÖK tarafından tanımama yönünde alınan kararların geçmişe etkisisin olamayacağı, hukuka uygun olarak tesis edilen yatay geçiş işlemi sonrasında öğrenci statüsü kazanan ilgililerin kayıt oldukları programın yükümlülüklerini yerine getirerek hak kazandıkları diplomaların kazanılmış hak oluşturduğu ve idare tarafından diplomaların geçersiz sayılması sonucunu doğuracak herhangi bir işlem tesis edilmesinin hukuka açıkça aykırı olacağı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır" ifadelerini okuyan Başkan Kaya, "Üniversitenin dekanı bu hukuksuzluğu görerek, 'Ben bu diplomayı iptal etmem' diyor, dekana 'İstifa et o zaman' deniyor ve dekan istifa ediyor. Bunu hangi vicdan kabul eder" diye sordu.

Bunun, Ekrem İmamoğlu'na yapılmış bir haksızlık olarak düşünülmemesi gerektiğini ve herkesin başına gelebileceğini belirten Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bilim insanları, 'Bu diplomanın iptali açıkça Anayasaya aykırı derken', Erdoğan, 'Gelip benimle konuşaydılar, deseydiler ki bu diploma haktır, bir yol bulurduk' diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bütün meslek odalarının inisiyatif alması, yapılan haksızlığın karşısında durması talebimdir. Bu sadece Ekrem İmamoğlu'nun meselesi değildir. Bu hepimize yapılabilecek bir haksızlıktır. Sustuğumuz için bu hale geldik. İnsanlar konuştukları kadar, sustuklarından da sorumludur. Din de bunu emrediyor, vicdan da... 'Dilsiz şeytan olmayın' diyor dinimiz. Söylenene değil, söyleyene bakıyoruz, temel hata da burada. Söylenen doğru mu değil mi, buna bakmamız gerekiyor. Toplumun konuşması lazım, sanatçıların konuşması lazım, aydınımızın, bilim insanlarımızın konuşması lazım. Okumuş insanlarımızın konuşması lazım, gerçekten konuşmamız lazım. Bu ülke hepimizin. Ben de bunu talep ediyorum."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Ahmet Kaya, Ortahisar, Politika, Eğitim, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Kaya'dan Meslek Odalarına 'Haksızlığa Dur Deyin' Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
Avrupa’nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı Avrupa'nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik
Karabük’te polis memuru kazada hayatını kaybetti Karabük'te polis memuru kazada hayatını kaybetti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İsrail Dışişleri Bakanı’na sert tepki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki
Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
Derbiden sonra herşey değişti İşte Süper Lig’de şampiyonluk oranları Derbiden sonra herşey değişti! İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları
Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı
Fransa’da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
Özel: Adil Karaismailoğlu’nu İBB’ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı

16:20 Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı
14:53 Fransa’da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
14:33 Özel: Adil Karaismailoğlu’nu İBB’ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı
14:24 Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı
14:07 Trump Putin’i ateşkese zorluyor: Kabul etmezse, Rus petrolü alan ülkelere yüzde 50 vergi uygularım Trump Putin'i ateşkese zorluyor: Kabul etmezse, Rus petrolü alan ülkelere yüzde 50 vergi uygularım
08:12 Volkan Konak’ın ölüm haberini alan Sibel Can ağlayarak hastaneye koştu Volkan Konak'ın ölüm haberini alan Sibel Can ağlayarak hastaneye koştu
08:01 Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
07:40 Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
07:32 Derbiden sonra herşey değişti İşte Süper Lig’de şampiyonluk oranları Derbiden sonra herşey değişti! İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları
01:32 Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
00:43 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İsrail Dışişleri Bakanı’na sert tepki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki
00:33 Karabük’te polis memuru kazada hayatını kaybetti Karabük'te polis memuru kazada hayatını kaybetti
00:32 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik
00:15 Avrupa’nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı Avrupa'nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı
00:02 Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 17:43:26. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Kaya'dan Meslek Odalarına 'Haksızlığa Dur Deyin' Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement