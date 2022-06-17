Başkan Kaya şehit babalarını unutmadı - Son Dakika
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Başkan Kaya şehit babalarını unutmadı

17.06.2022 16:32
Başkan Kaya şehit babalarını unutmadı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Babalar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan 6 şehit babasını ziyaret etti.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Babalar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan 6 şehit babasını ziyaret etti. Evlerinde bir araya geldiği şehit babalarının babalar gününü kutlayan Başkan Kaya, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit ailelerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, hayatta olan ve ilçede yaşamayı sürdüren şehit babalarının Babalar Günü'nü unutmadı. Osmanbükü Mahallesi'nde şehit Ahmet Akdeniz'in babası Niyazi Akdeniz'i, İstiklal Mahallesi'nde şehit Süleyman Çamlıca'nın babası Erol Çamlıca'yı, Cumhuriyet Mahallesi'nde şehit Mehmet Celal Pülhan'ın babası İbrahim Pülhan'ı, Kurtuluş Mahallesi'nde şehit Ali İrfan Öztürk'ün babası Mehmet Öztürk'ü, Gerenkova Mahallesi'nde şehit Mehmet Köseoğlu'nun babası Veli Köseoğlu'nu ve Cumhuriyet Mahallesi'nde şehit Mehmet Başarıcı'nın babası Yusuf Başarıcı'yı evinde ziyaret eden Başkan Kaya, bir araya geldiği şehit babalarının gününü kutlayarak kendilerine hediye verdi.

Şehit ailelerinin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Babalar Günü öncesinde aziz şehitlerimizin kıymetli babalarını evlerinde ziyaret ederek babalar gününü kutladık, hayır dualarını aldık. Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit ailelerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımızın bölünmez bütünlüğü için feda eden aziz şehitlerimizin babalarının ellerinden öpüyor, hakkın rahmetine kavuşmuş tüm babalarımıza yüce Allah'tan rahmet, hayatta olan ve her daim varlıklarıyla bizleri yüreklendiren babalarımıza da sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Hayatımızın her anında emekleri olan, her düştüğümüzde bizleri yeniden ayağa kaldıran, bizler için yaptıkları tüm fedakarlıklar için minnettar olduğumuz, ulu çınarlarımız babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Şehit babaları da Babalar Günü'nde onları unutmayıp ziyaret eden Başkan Kaya'ya ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN

YORUMLAR
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Babalar Günü'ne doğru Babalar Günü'ne doğru Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e Babalar Günü Sürprizi Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e Babalar Günü Sürprizi
Kaynak: İHA

Aytekin Kaya, Babalar Günü, İncirliova, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Kaya şehit babalarını unutmadı - Son Dakika

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