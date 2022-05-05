Başkan Kayda, belediye personeliyle bayramlaştı - Son Dakika
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Başkan Kayda, belediye personeliyle bayramlaştı

05.05.2022 13:23
Başkan Kayda, belediye personeliyle bayramlaştı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ramazan Bayramı sonrasındaki ilk mesai gününde Belediye birimlerinde çalışan personel ile bayramlaştı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ramazan Bayramı sonrasındaki ilk mesai gününde Belediye birimlerinde çalışan personel ile bayramlaştı. Başkan Kayda, törene katılan çalışanların bayramlarını tebrik ederek, "Sizlerle birlikte güzel Salihli'mizin geleceğini hazırlıyoruz. İyi ki varsınız" dedi.

Salihli Belediyesi'nin tüm çalışanları ile birlikte büyük bir aile olduğunu ifade eden Başkan Kayda, "Değerli mesai arkadaşlarım, bayram sonrasındaki ilk mesai gününde sizlerle bir araya geldik. Uzun bir aradan sonra bayram coşkusunu yeniden sevdiklerimiz ile hep beraber doyasıya yaşadık. Sizlerle birlikte 8 yılda hayata geçirdiğimiz projelerle güzel şehrimize değer kazandırdık ve Salihli'mizin geleceğini hazırladık. Belediyemize bağlı tüm birimlerde özveriyle çalışan, Ramazan ayı boyunca sahada olan tüm mesai arkadaşlarıma emeklerinden ve samimi yol arkadaşlıklarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyor, geçmiş Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Belediyemizin bütün birimlerinde görev yapan değerli yol arkadaşlarıma sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler, işlerinde kolaylıklar diliyorum. İyi ki varsınız" dedi.

Salihli Belediyesi yemekhanesinde düzenlenen geleneksel bayramlaşma törenine, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Belediye daire müdürleri ile personeller katıldı. - MANİSA

Başkan Kayda, belediye personeliyle bayramlaştı
Başkan Kayda, belediye personeliyle bayramlaştı
Başkan Kayda, belediye personeliyle bayramlaştı
Başkan Kayda, belediye personeliyle bayramlaştı
Başkan Kayda, belediye personeliyle bayramlaştı

YORUMLAR
500
Bayram sabahı eller semaya açıldı Bayram sabahı eller semaya açıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kayda, belediye personeliyle bayramlaştı - Son Dakika


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