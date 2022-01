Başkan Kibar: "Şehir için yapılan her güzel işte basınımızın çok büyük katkısı var" - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldi.

Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemek programında Başkan Kibar, programa katılan basın mensuplarının gününü kutladı. Başkan Kibar, kamuoyunun haber alma hakkını doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışı ile sağlayan basın mensuplarının, şehrin geçmişini ve bugününü iyi bilen, ihtiyaçlarına vakıf, şehrin hafızası durumundaki meslek mensuplarından oluştuğunu söyledi.

"Fatsa için yaptığımız her projenin halka duyurulmasında basınımızın çok büyük katkısı var"

Basın mensuplarının görevleri dolayısıyla zaman mefhumu gözetmeksizin verdikleri emeğe şahit olduklarını ifade eden ve Fatsa için yapılan her güzel işte basın mensuplarının kendilerine destek olduğunu kaydeden Başkan Kibar, "Basın mensuplarımızı vatandaşlarımızla aramızda bir köprü, bir bağ ve yol olarak kabul ediyoruz. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda, bu şehir için yapılan her güzel işte basınımızın çok büyük katkısı var. Fatsa'mızın gelişmesi ve kalkınmasına dönük yürüttüğümüz tüm projelerimizin halkımıza tanıtımında basın mensubu arkadaşlarımızın katkısı büyüktür. Olumlu eleştirilerinin yanı sıra eksik gördükleri konular hakkındaki yorumları da bizler için her zaman önemsenecek değerli fikirler olarak yer almıştır. Dolayısıyla bizler, basınımızın eleştirileri, yaklaşımları, öngörüleri, önerileri ve tavsiyeleriyle yolumuzu aydınlatıyoruz. Dün olduğu gibi, bugün ve bundan sonra da sorumluluğunun farkında olan, objektif, meslek ilkelerine bağlılığı ve saygısı tartışma konusu dahi edilemeyecek olan kıymetli basın mensuplarımızla birlikte Fatsa'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Kibar, basın mensuplarının kimi zaman bir fotoğraf karesi için saatlerce bekleyebildiğini ifade ederek, " Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'basın, bir milletin müşterek sesidir' ilkesinden yola çıkarak, muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaada çalışan tüm basın emekçilerimizin '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken vefat eden gazetecilere Allah'tan rahmet diliyor, bu vesileyle tüm gazete çalışanlarını selamlıyorum" diye konuştu.

Programda, basın mensuplarına günün anısına hediye takdim eden Başkan İbrahim Etem Kibar, gazeteciler hatıra fotoğrafı da çektirdi. - ORDU