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Başkan Kibar: "Yeni ufuklar için gençlere kapımız daima açık" - Son Dakika

Başkan Kibar: "Yeni ufuklar için gençlere kapımız daima açık"

28.12.2021 18:57
Başkan Kibar: "Yeni ufuklar için gençlere kapımız daima açık"

Ordu'nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, kariyer günleri buluşmasında hayat tecrübelerinden örnekler sunarak, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Ordu'nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, kariyer günleri buluşmasında hayat tecrübelerinden örnekler sunarak, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Başkan Kibar, yeni ufuklar için kapılarının gençlere her zaman açık olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kariyer Günleri" programının 4'üncü buluşmasını Cahit Zarioğlu Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Okul Müdürü Yüksel Acar ve öğretmenlerin bulunduğu konferans salonunda öğrencilerle program vesilesiyle bir araya gelen Başkan Kibar, hayat hikayesini, çocukluk ve gençlik yıllarını, eğitim hayatını, ziraat odası ve belediye başkanlığı dönemindeki serüveni ve başarı öyküsünü öğrencilerle paylaştı.

"Üniversite yıllarım hayatımın kırılma noktası oldu"

" Türkiye'nin sizin gibi azimli ve geleceğin umudu olacak gençlere ihtiyacı var" Başkan Kibar, "Hayatımın kırılma noktasıdır üniversite yıllarım. Gerçek yaşamla yüzleşme dönemi diyebilirsiniz. Bizim dönemimizde üniversite mezunu olmak bir kriterdi. Şu an her ilde üniversite ve fakülteler var. Herkesin üniversite mezunu olduğu dönemdeyiz. Üniversite mezunu olmak yetmiyor. Hayatta başarının iki sırrı var. Farklı olan ve hazır olan kazanır. Şimdi daha donanımlı olmak zorundasınız. İyi derecede en az bir yabancı dil bilmeniz gerekiyor. İkinci bir yabancı dil bilmeni sizi bir adım daha öteye ayırıcı bir özellikle ileriye taşır. Beni ilgiyle ve dikkatle dinlerken sizin gözünüzdeki ışıktan anlıyorum. Siz başarıya inanmış gençlersiniz. Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi, Fatsa'nın en başarılı iki okuldan bir tanesi. Sizlerin başarısı Fatsa'mızın başarısı olacak. Fatsa sizin başarınızla gurur duyacaktır" dedi.

Gençlere önem veren bir belediyecilik anlayışı ile hizmet ürettiklerini, ağırlıklı olarak genç dostu belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına şekil verdiklerini ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, gençler için tesisleşme ve sosyalleşme yönünde önemli adımlar attıklarını, gençlik için sosyal ve kültürel hizmetlerin yanında fiziki anlamda yatırımı projeleri için de önemli adımlar attıklarını kaydetti. - ORDU

Başkan Kibar: Yeni ufuklar için gençlere kapımız daima açık
Başkan Kibar: Yeni ufuklar için gençlere kapımız daima açık
Başkan Kibar: Yeni ufuklar için gençlere kapımız daima açık

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İbrahim Etem Kibar, Üniversite, Fatsa, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kibar: 'Yeni ufuklar için gençlere kapımız daima açık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Kibar: "Yeni ufuklar için gençlere kapımız daima açık" - Son Dakika
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