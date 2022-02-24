Başkan Kılıç, köy turunu tamamladı - Son Dakika
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Başkan Kılıç, köy turunu tamamladı

24.02.2022 11:07
Başkan Kılıç, köy turunu tamamladı

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, saha ekibiyle beraber başladığı köy turunu tamamladı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, saha ekibiyle beraber başladığı köy turunu tamamladı. Muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kılıç, talepleri tek tek dinledi, belediyenin yapacağı projelerle ilgili de bilgilendirme yaptı.

Buca'daki köyler bölgesindeki ziyaretlerine Doğancılar, Karacaağaç ve Kırklar'da başlayan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, turun ikinci gününde Kaynaklar merkez, 29 Ekim, Belenbaşı ve Zafer mahallelerine gitti. Gittiği her yerde büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Kılıç, mahalle muhtarlarıyla birlikte yerinde incelemeler yaptı. Vatandaşların da taleplerini tek tek dinleyen Başkan Kılıç, başkan yardımcıları ve Sarı Masa Çözüm Merkezi saha ekibiyle beraber yapılacaklara yönelik notlar aldı.

Ziyaretlerin çok verimli geçtiğini belirten Başkan Kılıç, "İcraat birimlerimizle beraber saha çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Bu çerçevede köyler bölgemizde yaptığımız ziyaretlerde, başkan yardımcılarım ve hemşehrilerimizin istek, öneri ve şikayetlerini daha kısa sürede çözüme kavuşturmak için kurduğumuz Sarı Masa Çözüm Merkezi saha ekibimizle beraber bölgenin eksiklerini yerinde gördük. Muhtarlarımızın, kadınlarımızın, esnafımızın, çocuklarımızın bütün taleplerini dinledik. Belediye olarak bu bölgeleri kalkındırmak için hayata geçireceğimiz projelerimizi de aktardık. Notlarımızı aldık, bir planlama çerçevesinde gerekenleri yapacağız" dedi. - İZMİR

Başkan Kılıç, köy turunu tamamladı
Başkan Kılıç, köy turunu tamamladı
Başkan Kılıç, köy turunu tamamladı

YORUMLAR
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Erhan Kılıç, 29 Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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