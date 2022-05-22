Başkan Kılınç, Adıyaman'ı dünyaya tanıtacaklarını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Kılınç, Adıyaman'ı dünyaya tanıtacaklarını söyledi

22.05.2022 16:00
Başkan Kılınç, Adıyaman'ı dünyaya tanıtacaklarını söyledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 'Adıyaman'da Turizm Sektörünün Yeniden Canlandırılması Projesi' çerçevesinde İtalya'ya gitti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 'Adıyaman'da Turizm Sektörünün Yeniden Canlandırılması Projesi' çerçevesinde İtalya'ya gitti. Başkan Kılınç, Adıyaman'ı bütün dünyaya tanıtacaklarını vurguladı.

Aralarında Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ahmet Günaydın'ın da bulunduğu heyetle birlikte İtalya'nın başkenti Roma'da çeşitli ziyaretlerde de bulunan Başkan Kılınç, Adıyaman Turizmini güçlendirmek için ellerinden gelen bütün çabayı sarf ettiklerini dile getirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kılınç, "UNESCO dünya miras alanlarını kapsayan ziyaretimiz ile yurtdışındaki iyi uygulama örnekleri inceleyecek, yerel yöneticiler ve destinasyon yönetim organizasyonları ile toplantılar yapacak ve Nemrut Dağı Tümülüsü başta olmak üzere ilimizdeki tüm turizm alanlarının yönetimi ve teknik konularda beşeri sermaye kapasitesini güçlendirileceğiz. Adıyaman Turizmini canlandırmak için geldiğimiz Roma'da, Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Kültür ve Tanıtım Müşaviri Rıza Haluk Soner ve bin 200 acente başkanı ve aynı zamanda FIAVET Lazio Eyalet Başkanı da olan Stefano Corbari ile toplantımızı gerçekleştirdik. Adıyaman kültürünü ve turizm potansiyelini tanıtarak, heyeti Adıyaman'a davet ettik" diye konuştu.

Başkan Kılınç, İtalya ziyareti çerçevesinde görüşmelerinin devam edeceğini de belirtti. - ADIYAMAN

Başkan Kılınç, Adıyaman'ı dünyaya tanıtacaklarını söyledi
Başkan Kılınç, Adıyaman'ı dünyaya tanıtacaklarını söyledi

YORUMLAR
500
Motosiklet yol kenarında duran otomobile çarptı: 1 ağır yaralı Motosiklet yol kenarında duran otomobile çarptı: 1 ağır yaralı
Kaynak: İHA

Adıyaman, İtalya, Turizm, Roma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Kılınç, Adıyaman'ı dünyaya tanıtacaklarını söyledi - Son Dakika


Son Dakika
15:55 ABD'de düzenlenen mezuniyet töreninde Filistinli öğrenci ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın elini sıkmadı
15:29 25 yaşındaki anne, 6 yaşındaki kızını parçalara ayırarak öldürdü
15:18 Turuncu listede aranan "Mirza" kod adlı PKK'lı terörist Ayhan İnalhan öldürüldü
15:10 Bebeğinin üşümemesi için ısıtıcıyı açtı, evi kısa sürede alevler sardı
15:06 WhatsApp iOS 10 ve iOS 11 işletim sistemleri desteğini kaldırıyor! 24 Ekim'den itibaren telefonlarda çalışmayacak
14:42 "Bitcoin Safiye" serbest kaldı, dolandırdığı komşusu harekete geçti! Mahkemeye itirazda bulundu
14:36 İstinat duvarı çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti! Somer Sivrioğlu, restoranını kapatma kararı aldı
14:12 Abdülhamid'in torunu Meral Akşener hakkında konuştu: Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz
13:36 ABD Büyükelçiliği, CHP mitingiyle ilgili Türkiye'de bulunan vatandaşlarını uyardı, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet'ten misilleme geldi
13:05 "Aldatıldığınızı ilk nasıl anladınız?" sorusuna bir kadının verdiği yanıt sosyal medyada viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 16:06:32. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Kılınç, Adıyaman'ı dünyaya tanıtacaklarını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement