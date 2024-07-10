Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal: Şehrimizi toplumcu belediye uygulamalarıyla tanıştırdık - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal: Şehrimizi toplumcu belediye uygulamalarıyla tanıştırdık

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal: Şehrimizi toplumcu belediye uygulamalarıyla tanıştırdık

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 100 günlük mesaisini değerlendirdiği basın toplantısında, şehri toplumcu belediye uygulamalarıyla tanıştırdıklarını belirtti. Başkan Köksal, alınacak kararların ve gerçekleştirilecek çalışmaların önemine vurgu yaparak, katılımcı, şeffaf ve toplumcu belediye uygulamalarını benimsediklerini söyledi. Ayrıca, alt yapı çalışmaları ve mali durum hakkında bilgi verdi.

10.07.2024 15:11  Güncelleme: 15:12
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, geride bıraktığı 100 günlük mesaisini değerlendirdiği basın toplantısında, "Şehrimizi toplumcu belediye uygulamalarıyla tanıştırdık" dedi.

3 Nisan 2024 tarihinde mazbatasını aldığını hatırlatarak konuşmasına başlayan Başkan Köksal, "Göreve geldiğimiz günden itibaren alınacak kararların ve gerçekleştirilecek çalışmaların önemli olduğunun bilinci ile katılımcı, şeffaf ve toplumcu belediye uygulamalarını kendimize ilke edinip çalışmalarımızı bu yönde sürdürmeye devam etmekteyiz. Başkanlık görevini devraldığı tarih itibariyle belediyemizin borcu 1 milyar 574 milyon 884 bin 596 TL'ydi. Mevcut borç tablosunu belediye binamıza, şehrin muhtelif yerlerine, billboardlara asarak vatandaşlarımızın bilgi sahibi olmalarını sağladık. Gelir bütçesimiz 502 milyon 765 bin 574 TL, gider bütçemiz ise 506 milyon 994 bin 748 TL. Bütçe açığını dengelemek için stratejik planlama esaslı bütçeleme yapıyoruz" dedi.

Alt yapı çalışmaları

Yol ve altyapı çalışmalarına da değinen Başkan Köksal, 100 gün içinde 57 mahallede toplam 8 bin 650 ton soğuk asfalt ve bin 425 ton beton asfalt kullandıklarını belirtti. Başkan Köksal, "Selçuklu mahallesindeki ana kollektör hattında bin 300 metrelik bölümde meydana gelen göçük nedeniyle oluşan koku ve kanalizasyon sorununu teknik ekiplerimizle yaptığımız çalışma neticesinde acil olarak çözüme kavuşturduk" diyen Başkan Burcu Köksal, ayrıca çeşitli mahallelerde 7 bin metrekare bordür ve parke tamiratı yaptıklarını söyledi.

"Vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız"

Mahallere kazandırılacak olan bilgi evinde terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin ismini yaşatacaklarını dile getiren Başkan Köksal "Toplumcu belediye uygulamalarını şehrimizle tanıştıracağız demiştim. Vatandaşlarımızın ekonomik olarak zor günler geçirdiği bu zamanlarda belediye olarak yanlarında olduğumu onlarla dertlendiğimi, kederde, hüzünde, neşede ve sevinçte beraber olacağımı bir kez daha belirtmek isterim.

Belediye şirket işçilerimize ve kadrolu işçilerimize seçim öncesinde verdiğimiz sözü yerine getirerek maaşlarında iyileştirilmeler yapıldı. En düşük maaş alan işçimizi, 30 bin 400 TL maaş alacak seviyeye getirmiş olduk" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Burcu Köksal, Yerel, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal: Şehrimizi toplumcu belediye uygulamalarıyla tanıştırdık - Son Dakika

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