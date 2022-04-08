Başkan Köse'den mahalle ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Köse'den mahalle ziyareti

08.04.2022 15:07
Başkan Köse'den mahalle ziyareti

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, mahalle ziyaretleri çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinlerken, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler veriyor.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, mahalle ziyaretleri çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinlerken, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler veriyor.

Belediye Başkanı Köse ziyaretle alakalı yaptığı açıklamada, "Hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Mahallerimizde başladığımız çalışmalarımızı yerinde takip ediyor aynı zamanda hemşehrilerimizle bir araya gelerek onların görüş ve beklentilerini alıyoruz. Şehrimize hizmetimizi hemşehrilerimizin istekleri doğrultusunda yapıyoruz. Rabbim bizlere hayırlı hizmetler etmeyi nasip eylesin" diye konuştu. - YOZGAT

Başkan Köse'den mahalle ziyareti
Başkan Köse'den mahalle ziyareti
Başkan Köse'den mahalle ziyareti
Başkan Köse'den mahalle ziyareti

YORUMLAR
500
Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi Son dakika haber: Yozgat'ta Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi Son dakika haber: Yozgat'ta Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi

Celal Köse, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Köse'den mahalle ziyareti - Son Dakika


Son Dakika
15:33 2007 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmi oluyor
15:24 Genç kız ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini 4'üncü kattan attı
15:17 Arkadaşını boğazını cam parçasıyla keserek öldürmüştü: Cinayetin nedeni "kız meselesi" çıktı
15:13 Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'den annesi Solmaz Candemir'e veda!
14:58 Korkunç görüntü: Çin'de korona olan adamın köpeğini virüs bulaştırmasın kürekle döve döve öldürdüler
14:56 Kuvvetli sağanak yağış sonrası Karabük-Kastamonu karayolunda çökmeler yaşandı
14:31 Sibel Can kayınvalide oluyor! Oğlu Engincan Ural sevgilisine evlenme teklifi etti
14:28 Tarım Kredi marketleri ile Et ve Süt Kurumu'nda ucuz et satışı başladı: İşte etiketlerdeki fiyatlar
14:26 Slovakya'dan bir ilk: Ukrayna'ya Sovyetler döneminden kalma S-300 hava savunma sistemi gönderdiler
14:20 Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'ye "hazreti" deyince eleştirilen Hatipoğlu'ndan öfkeli dolu sözler: Senin ne haddine!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 15:42:49. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Köse'den mahalle ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement