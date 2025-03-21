Başkan Kul, Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Özel Öğrencileri Ağırladı - Son Dakika
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Başkan Kul, Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Özel Öğrencileri Ağırladı

Başkan Kul, Down Sendromu Farkındalık Günü\'nde Özel Öğrencileri Ağırladı

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel öğrencileri ağırlayarak, herkesin özel olduğunu ve sevgiyle engellerin aşılabileceğini vurguladı. Öğrencilere hediyeler verildi ve farkındalık mesajları paylaşıldı.

21.03.2025 18:01  Güncelleme: 18:04
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SAMSUN (İHA) – Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel öğrencileri ağırladı. "Her birey özeldir" mesajını veren Kul, sevgi ve farkındalıkla engelleri aşmanın önemine vurgu yaptı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel öğrencilerden Deniz Yılmaz, Şevval Türer ve Elif Demirdal'ı belediyede ağırladı. Rehber öğretmeni Melek Kaya'nın katılımıyla gerçekleşen buluşmada, farkındalık mesajları verildi. Ziyarette Terme Belediyesi adına hazırlanan özel hediyeler Başkan Kul tarafından çocuklara verildi. Öğrenciler sürpriz hediyeleri görünce çok mutlu oldular. Down sendromlu çocukların hayatın her alanında daha aktif rol alması gerektiğini vurgulayan Başkan Kul, "Sevgi, anlayış ve farkındalıkla her bireyin hayatına dokunmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu anlamlı günde kendilerini ziyaret eden öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına teşekkür eden Kul, "Down Sendromu hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Ben bütün Down sendromlu yavrularımızın günlerini yürekten kutluyorum. Sempatik, güler yüzlü, sevecen, pozitif enerjileriyle mutluluk aşılayan yavrulardır Down sendromlu yavrularımız. Yüksek insani değerleri ve karşılıksız sevgileriyle dünyamıza ayrı bir güzellik katan özel kardeşlerimizin sosyal yaşama katılmalarını destekliyor ve her türlü sorumluluğu alarak çalışıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Kul, Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Özel Öğrencileri Ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Kul, Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Özel Öğrencileri Ağırladı - Son Dakika
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