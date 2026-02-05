Başkan Kurnaz: "İlkadım Yanında Kart nefes olacak" - Son Dakika
Başkan Kurnaz: "İlkadım Yanında Kart nefes olacak"

Başkan Kurnaz: "İlkadım Yanında Kart nefes olacak"
05.02.2026 15:27  Güncelleme: 15:29
Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım Yanında Kart ile dar gelirli vatandaşlarımız, emekli vatandaşlarımız, üniversite öğrencilerimiz, engelli bireylerimiz ve şehit aileleri ve gazilerimiz indirimden faydalanacak" dedi.

İlkadım Belediye Meclisi Şubat Ayı Kapanış Toplantısı, Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında gerçekleştirildi. Belediyenin Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, komisyonlara devredilen 7 gündem maddesi mecliste görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3. maddesi olan 'İlkadım Yanında Kart' uygulamasını hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, uygulamanın kapsamını genişleterek, hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi olarak üzerinde titizlikle çalıştığımız, sosyal belediyecilik anlamında çok önemli bir uygulamayı kapsamını genişleterek hayata geçiriyoruz. 'İlkadım Yanında Kart' ile dar gelirli vatandaşlarımız, emekli vatandaşlarımız, üniversite öğrencilerimiz, engelli bireylerimiz ve şehit aileleri ve gazilerimiz indirimden faydalanacak. İlkadım'da ikamet eden gaziler ve şehitlerimizin birinci derece yakınları ve sosyal yardıma muhtaç vatandaşlarımıza 'İlkadım Yanında Kart' emekli maaşından başka geliri olmayan vatandaşlarımız için 'İlkadım Emekli Kart', ilçemizde ikamet eden üniversite öğrencilerine 'İlkadım Öğrenci Kart', engelli bireylerimize 'İlkadım Engelsiz Kart' uygulamamız başlıyor" diye konuştu.

Belediye ve tesislerde bulunan formlarla başvurularını yapan vatandaşların, belediyeye ve iştirak şirketin tesislerinde yüzde 30 indirimden faydalanacaklarını ifade eden Başkan Kurnaz, "Bu uygulamadan ihtiyacı olan vatandaşların faydalanmasını istiyoruz. İlerleyen dönemlerde de kart sahibi vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi de arttırmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İhsan Kurnaz, İlkadım, Ekonomi, Samsun, Yerel, Son Dakika

