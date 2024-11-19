Başkan Metin, Almanya'daki Aysima'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Başkan Metin, Almanya'daki Aysima'yı Ziyaret Etti

Başkan Metin, Almanya\'daki Aysima\'yı Ziyaret Etti

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, SMA hastası Aysima'nın tedavisi için Almanya'ya gönderdiği aileyi ziyaret etti. Aysima'nın tedavi süreci için gerekli bütçe desteğini sağlayan Metin, Aysima'nın tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

19.11.2024 10:21  Güncelleme: 10:23
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Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, tedavisi için Almanya'ya gönderdiği Bünyanlı Aysima ve ailesini ziyaret etti.

Hastalık ile mücadele eden Aysima ve ailesi, tedavi için gerekli olan yüzde 2'lik bütçe eksiğini Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'in destekleri ile tamamlayarak tedavi sürecine başlanmıştı. Tedavi için gerekli şartların sağlanması konusunda desteklerini esirgemeyen Başkan Metin, aileyi Almanya'ya gönderdi. Almanya'da tedavi süreci devam eden SMA hastası Aysima'ya Belediye Başkanı Selahattin Metin'den büyük bir jest geldi. Aysima'yı Almanya'ya giderek ziyaret eden Başkan Metin, konu ile alakalı sosyal medyadan açıklama yaptı. Yapmış olduğu ziyareti 'Aysima'dan Herkese Müjde Var' başlığı ile sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Metin; "Bünyan Karahıdır köyünden değerli ağabeyim Karabey Aydemir ve Sarıoğlanlı hemşerimiz, Avusturya Innsbruck önceki dönem Türk Kültür Derneği Başkanı, kıymetli ülküdaşım Nuri Yösavel ile birlikte Bünyanlı hemşerimiz Aysimamızı ve ailesini ziyaret ettik. Allah'a çok şükür Aysimamız yürümeye başlamış. Ailemizin herkese bolca selamları var" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Metin, Almanya'daki Aysima'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

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