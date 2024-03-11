Başkan Muhittin Böcek, Kaleiçi'nde vatandaşlarla buluştu

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaleiçi Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Böcek, "Kaleiçi, Antalya'mızın sonsuza dek yaşatılması gereken en önemli mirası. Bu mirası hak ettiği gibi korumaya, geleceğe bu mirası en iyi şekilde bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Kaleiçi'ni, Antalya'da tarihi hafızanın ana simgesi olarak konumlamayı sürdüreceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Muhittin Böcek, bölgedeki esnaf, turizmci, bölge muhtarları ve vatandaşlar ile Kaleiçi Buluşması'nda bir araya geldi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katıldığı buluşmada, bölge halkının ve esnafın taleplerini dinleyen Başkan Böcek, Kaleiçi'nde yapılan çalışmaları anlattı.

Kaleiçi'nin geçmişten bugüne ışık tutan Antalya'nın en önemli değeri olduğunu söyleyen Başkan Böcek, görev süresi boyunca bölgeye yapılan hizmetleri, şöyle anlattı:

"SEYİR TERASI PROJEMİZE BAŞLADIK"

"Kaleiçi'nde kaldırımları yenileyerek, yürüyüş yolları ve çevre düzenlemeleri ile sokak sağlıklaştırma çalışmaları yaptık. Hatırlarsanız Atatürk Caddesi'nde kadınlarımız topuklu ayakkabıları ile yürüyemiyordu. Bu kaldırımlar da baştan sona yenilendi. Görme engellilerin iz işareti, havuzların yenilenmesi yapıldı. Karaalioğlu Parkında bir müzeler kompleksi oluşturduk. Kent Tarihi Müzesi, Çevre İnovasyon Merkezi, Vatan Kahvesi'nin tekrar hayata geçirilmesi, Behlül Dal Müzesi. Eski beledye binası çok atıl durumdaydı. Orayı da Büyükelçi ve yabancı devlet adamlarının ağırlandığı bir hale getirdik. Hıdırlık Kulesi'nde 1. Etap kazı çalışmaları tamamlandı. Seyir Terası projemize başladık.

KALEİÇİ'NE ÇEVRE DOSTU ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Hıdırlık Kulesi ve Kaleiçi'nin korunması ve geleceğe en güzel haliyle taşınması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kaleiçi, Antalya'mızın sonsuza dek yaşatılması gereken en önemli mirası. Bu mirası hak ettiği gibi korumaya, geleceğe bu mirası en iyi şekilde bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Antalya'mızın tarihi gözbebeği Kaleiçi'nde, belirlenen alanların tümünde, koruma ve geliştirme temelli prensiplerimizle Antalya halkına, turizme ve ülkemizin geleceğine, yapacağımız çalışmalarla, en güzel Kaleiçi'ni sunmaya devam edeceğiz. Kaleiçi'ni, Antalya'da tarihi hafızanın ana simgesi olarak konumlamayı sürdüreceğiz. Kaleiçi'nin temiz kalması için çevre dostu elektrikli araçların buraya girmesi noktasında Dünya Bankası'ndan kredimiz hazır. Geleceğin yeşil şehirleri projesi kapsamında önümüzdeki dönem modern ve çevre dostu araçlarımızla buraya yakışır şekilde hizmet sunacağız."

YAT LİMANI DÜZENLENECEK

Başkan Böcek, Akdeniz Yelkenli ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Abdullah Demirci ve üyelerini de ziyaret etti. Yat limanında bulunan esnaf ve balıkçılarla bir araya gelerek gelecek dönem bu bölgede yapacağı çalışmaları anlatan Başkan Böcek, Yat Limanı'nı Antalya'nın gelecek vizyonuna uygun şekilde koruma ve kullanma dengesini gözeterek düzenleyeceklerini söyledi.