Başkan Oktay; "1 Temmuz dönüm noktasıdır" - Son Dakika
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Başkan Oktay; "1 Temmuz dönüm noktasıdır"

30.06.2022 14:50
Başkan Oktay; "1 Temmuz dönüm noktasıdır"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Kabotaj Bayramı'nın 96. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Kabotaj Bayramı'nın 96. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında denizciliğin önemini belirten Başkan Oktay, deniz temizliği ve deniz yaşamının devamlılığı için herkesin hassasiyet göstermesi gerektiği vurguladı.

Başkan Mehmet Oktay'ın Kabotaj Bayramı'nın 96. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında şu ifadeler yer aldı; " 1 Temmuz, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin gurur günlerinden biridir. Çünkü 1 Temmuz 1926'da Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle karasularımızın bağımsızlığı kazanılmış, limanlarımız arasında yolcu ve yük taşıma hakkımız yasal boyutlarla temellendirilmiştir. Dolayısıyla bu tarih ulaşım, taşımacılık, turizm ve balıkçılık başta olmak üzere pek çok açıdan ülke ekonomisine katkı sunan denizcilik sektörünün ilerlemesi adına bir dönüm noktasıdır. İnsanın, diğer canlıların ve doğal döngünün en önemli ortak noktalarından biri olan denizlerimizden sürdürülebilir bir şekilde verim sağlamak ve ekonomiye katma değer oluşturmak şüphesiz çok önemlidir. Bu nedenle denizlerimizin temizliği ve deniz yaşamının devamlılığı için hepimizin hassasiyet göstermesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Denizcilik sektöründe ilerlemenin önünü açan Kabotaj Kanunun yıldönümü nedeniyle, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı kutluyor; bir deniz şehri olan Marmaris'ten tüm denizcilik camiasını sevgi ve saygıyla selamlarken, deniz şehirlerimizi de rahmetle anıyorum." - MUĞLA

YORUMLAR
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Vali Tutulmaz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutladı Vali Tutulmaz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutladı Red Bull Yağlı Direk yarışması, 1 Temmuz'da 3 şehirde aynı anda düzenlenecek Red Bull Yağlı Direk yarışması, 1 Temmuz'da 3 şehirde aynı anda düzenlenecek
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Oktay; '1 Temmuz dönüm noktasıdır' - Son Dakika

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