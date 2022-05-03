Başkan Oktay, bayramı vatandaşlarla bir arada geçiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Oktay, bayramı vatandaşlarla bir arada geçiriyor

03.05.2022 13:25
Başkan Oktay, bayramı vatandaşlarla bir arada geçiriyor

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, arife günü ve bayramı vatandaşlarla iç içe geçirdi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, arife günü ve bayramı vatandaşlarla iç içe geçirdi. İlçe merkezinde esnaf ve huzurevi ziyaretinde bulunan Oktay ayrıca uzak mahallelerdeki vatandaşlarla da bir araya geldi.

Her zaman halkla iç içe olan Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Ramazan bayramında da bu geleneği bozmadı. Başkan Oktay, arife günü ve bayramı vatandaşlarla iç içe geçirdi.

Başkan Oktay, arife günü Marmaris'in en işlek noktalarından biri olan Sevgi Yolu'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Caddenin iki tarafındaki dükkanları tek tek gezen Oktay, esnafa ve alışveriş için gelen vatandaşlara hayırlı bayramlar diledi. "Marmarisimiz için çok güzel bir yaz olacak" diyen Oktay, sezonun yeni başlamasına rağmen Marmaris'e çok sayıda turist geldiğine dikkat çekti.

Ramazan Bayramı kutlamaları ise huzurevinde başladı. Marmaris Belediyesi Huzurevi'nde ikamet eden yaşlılarla bayram kahvaltısı yapan Belediye Başkanı Oktay, onların bayramlarını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi. Huzurevi sakinleri ile sohbet eden Oktay, sağlık dolu günler diledi.

Oktay, Ramazan bayramı dolayısıyla Marmaris'in vefat etmiş başkanlarının mezarlarını da ziyaret etti. Merhum 10 başkanın mezarı başında dualar okuyan Oktay, onların Marmaris'e yaptığı hizmetlerin asla unutulmayacağını söyledi. İlçe protokolünün katıldığı resmi bayramlaşma töreninden sonra otogarı ziyaret ederek buradaki esnafı bayramlarını kutladı.

Bayram ziyaretlerini tüm gün sürdüren Belediye Başkanı Mehmet Oktay, uzak mahallerdeki vatandaşlarla da bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı ve CHP'li meclis üyeleriyle birlikte Hisarönü ve Turgut Mahalleleri'nde yaşlı ve engelli vatandaşları ziyaret etti. Ayrıca köy kahvehanelerine uğrayarak vatandaşlarla da bayramlaştı.

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı günler olduğunu söyleyen Başkan Oktay, "Pandemi nedeniyle iki yıldır kutlama yapamıyorduk. Bu yıl bayramı halkımızla yan yana, onlarla iç içe geçirmenin mutluluğu içindeyiz. En büyük temennimiz hep birlikte nice sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar geçirmek. Tüm halkımıza bir kez daha mutlu bayramlar diliyorum" dedi. - MUĞLA

Başkan Oktay, bayramı vatandaşlarla bir arada geçiriyor
Başkan Oktay, bayramı vatandaşlarla bir arada geçiriyor
Başkan Oktay, bayramı vatandaşlarla bir arada geçiriyor
Başkan Oktay, bayramı vatandaşlarla bir arada geçiriyor
Başkan Oktay, bayramı vatandaşlarla bir arada geçiriyor

YORUMLAR
500
Marmaris'te ilçe protokolü Ramazan Bayramı'nı kutladı Marmaris'te ilçe protokolü Ramazan Bayramı'nı kutladı Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay Marmarislilerle Bayramlaştı Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay Marmarislilerle Bayramlaştı

Mehmet Oktay, Hisarcık, Marmaris, Arife, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Oktay, bayramı vatandaşlarla bir arada geçiriyor - Son Dakika


Son Dakika
12:44 5. kattan düşen Eyüp bebek yaşamını yitirdi
12:42 FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
11:36 Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
11:34 Ayçiçek yağına rakip Kanolada ekim alanı 9 kat arttı
10:49 Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu
10:44 ABD'nin Kansas eyaletinde hortum çıktı! Önüne çıkan her şeyi yıktı geçti
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
10:26 Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 13:35:34. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Oktay, bayramı vatandaşlarla bir arada geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement