Başkan Oktay Belgrad Fuarı'ndan umutlu döndü - Son Dakika
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Başkan Oktay Belgrad Fuarı'ndan umutlu döndü

28.03.2022 17:28
Başkan Oktay Belgrad Fuarı'ndan umutlu döndü

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve beraberindeki heyet geçtiğimiz hafta Sırbistan'a gidip, ITFA Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı'na katılarak Marmaris'i tanıttı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve beraberindeki heyet geçtiğimiz hafta Sırbistan'a gidip, ITFA Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı'na katılarak Marmaris'i tanıttı. Fuar sonrası Sırbistan tur operatörleri Ege satışlarında artış olduğu belirtildi.

2022 sezonuna hazırlanan Marmaris'in pazar payını genişletmek ve tanıtımını yapmak için lobi faaliyetleri sürdürülüyor. Bu çerçevede Marmaris Belediyesi ve turizmcilerden oluşan bir heyet, 24- 27 Mart tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı'na katıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, Meclis üyeleri Ali Kırlı, Ceyhan Eroğlu, Yat Firması yetkilisi İdris Uçar ve GETOB Başkanı Mustafa Deliveli'den oluşan Marmaris heyeti Türkiye standında Marmaris'in tanıtımını yaptılar, seyahat acenteleri, tur operatörleri ve havayolu şirketlerinin temsilcileriyle görüştü.

Sırbistan Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Aleksander Senicic ile bir araya gelen Belediye Başkanı Oktay ve beraberindekiler fuar boyunca firmalarının temsilcileriyle de görüşmeler yaptı. Belgrad'tan Dalaman Havalimanı'na direk sefer koymasıyla ilgili talepleri ileten Marmaris heyeti Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'a da nezaket ziyaretinde bulundu.

Sırbistan'dan Türkiye'ye yılda yaklaşık 250 bin turist geldiğini, bunların yüzde 80'inin İstanbul ve Antalya'yı ziyaret ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Aslında bizim bölgemize de talep var ancak uçak sıkıntısı nedeniyle gerçekleşemiyor. Bu konu çözüme kavuşsa bölgemize iki katı daha fazla turist gelecek. Sırbistan Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Aleksander Senicic, Büyükelçimiz Hami Aksoy ve havayolu yetkililerinden bu konunun çözümü için Sırbistan hükümeti ile görüşmeler yapmalarını değerlendirdik. Hepsi de talebimize olumlu yanıt verdi" diye konuştu.

Başkan Oktay fuarda görüşmeler yaptıkları tur operatörlerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, "Fuar sırasında yaptığımız çalışmalar etkili olmuş. Ege satışlarında artış olduğunu dile getirdiler. Tabi ki bu sonuç bizi mutlu etti, görüşmelerimizin karşılığını almak sevindirdi" açıklamasını yaptı. - MUĞLA

Başkan Oktay Belgrad Fuarı'ndan umutlu döndü
Başkan Oktay Belgrad Fuarı'ndan umutlu döndü
Başkan Oktay Belgrad Fuarı'ndan umutlu döndü

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Sırbistan'da faaliyet gösteren tur operatörleri destek bekliyor Sırbistan'da faaliyet gösteren tur operatörleri destek bekliyor

Mehmet Oktay, Sırbistan, Marmaris, Belgrad, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Oktay Belgrad Fuarı'ndan umutlu döndü - Son Dakika


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