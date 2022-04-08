Başkan Oktay, "Birlikten kuvvet doğacak" - Son Dakika
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Başkan Oktay, "Birlikten kuvvet doğacak"

08.04.2022 09:47
Başkan Oktay, "Birlikten kuvvet doğacak"

Marmaris Belediyesi ile Fethiye Belediyesi arasında afet öncesi ve sonrasında yapılacak çalışmalarla ilgili işbirliği protokolü imzalandı.

Marmaris Belediyesi ile Fethiye Belediyesi arasında afet öncesi ve sonrasında yapılacak çalışmalarla ilgili işbirliği protokolü imzalandı. Geçen yıl yaşanan felaketlerde dayanışmanın öneminin daha iyi anlaşıldığını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Oktay, "Birlikten kuvvet doğacak" dedi.

Marmaris Belediyesi ile Fethiye Belediyesi arasında afet öncesi ve sonrasında yapılacak çalışmalarla ilgili işbirliği protokolü imzalandı. Fethiye Belediye binasında yapılan imza töreninde Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca protokole imza attı.

Yapılan protokolle ilgili açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, geçtiğimiz yaz Marmaris başta olmak üzere birçok yerin afetlerle karşı karşıya kaldığına dikkat çekerek "Afete hazırlığın, eğitimlerin ve dayanışmanın önemini o zaman çok daha iyi anladık. Bu nedenle bu tarz işbirliklerini çok önemsiyorum. Birlikten kuvvet doğacak. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise "İnşallah gerek kalmaz ama her zaman hazırlıklı olmalıyız. Marmaris ile dayanışma içinde çalışmaları yürüteceğiz" ifadesini kullandı.

Türkiye Afet Müdahale Planı ve Sivil Savunma Planları çerçevesinde imzalanan protokole göre sadece afet öncesinde ve afet sonrasında iş birliği yapılacak. Afet öncesinde iki belediyenin ekipleri eğitim, tatbikat gibi ortak çalışmalar gerçekleştirecek. Ayrıca kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere yönelik planlarının ortaklaşa ve konularına yönelik çalışmaların yapılacak. Risk analizlerinin ortaklaşa yapılmasını ve eksiklerin giderilmesinin sağlanmasını öngören protokole göre ayrıca Sivil Savunma Planları da ortaklaşa yapılacak. Afet sonrasında ise belediyeler imkanlar dahilinde araç, iş makinesi, iş gücü desteği verilecek.

Protokol imza töreninin ardından Belediye Başkanları Oktay ve Karaca CHP Fethiye İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir ve partililerle bir araya geldi. Belediye Başkanları burada basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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