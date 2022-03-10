Başkan Oktay, Dubai Fuarı'nı değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Oktay, Dubai Fuarı'nı değerlendirdi

10.03.2022 17:07
Başkan Oktay, Dubai Fuarı'nı değerlendirdi

Dubai World Expo 2020 Fuarı'nı ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Birleşik Arap Emirlikleri Kültür Gençlik Sosyal İşler Geliştirme Bakanı Muhammed bin Zayid El Nahyan ile görüştü.

Dubai World Expo 2020 Fuarı'nı ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Birleşik Arap Emirlikleri Kültür Gençlik Sosyal İşler Geliştirme Bakanı Muhammed bin Zayid El Nahyan ile görüştü.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Dubai World Expo 2020 Fuarı'nı ziyaret etti. 01 Ekim 2021'de açılıp 31 Mart 2022'de sona erecek olan ve dünyanın en önemli fuarları arasında sayılan Dubai Expo'da yer alan Türkiye standında Marmaris'i anlattı.

Mart ayı başında Romanya ve Bulgaristan'da düzenlenen fuarlara katıldıklarını belirten Oktay, "Marmaris'in tanıtımını yapmak ve yeni pazarlar oluşturmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Meclis kararı ile Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ile birlikte 4-6 Mart günlerinde fuarı ziyaret eden Oktay, burada önemli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Başkan Oktay, "Bu kapsamda dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan Dubai World Expo 2020 fuarını ziyaret ettik. Turizmle ilgili yeni fikirler edindiğimiz fuarda yer alan Türkiye standında önemli görüşmeler yaptık. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Kültür Gençlik Sosyal İşler Geliştirme Bakanı Muhammed bin Zayid El Nahyan ile yaptığımız görüşmede Marmaris'i ve bölgemiz turizmini anlattık. Aynı zamanda BAE Cumhurbaşkanı Halife bin Zayid El Nahyan'ın kardeşi olan Bakan; Göcek'ten Datça'ya kadar gezdiği Ege'ye hayran kaldığını belirtirken, yaptığımız görüşmelerde Marmaris'in gördüğü ilgi bizleri memnun etti" ifadesini kullandı. - AYDIN

Başkan Oktay, Dubai Fuarı'nı değerlendirdi

YORUMLAR
500
Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Genel Kurulu Dubai'de toplandı Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Genel Kurulu Dubai'de toplandı İstanbul Havalimanı'nda bir yolcu 73 kaçak cep telefonuyla yakalandı İstanbul Havalimanı'nda bir yolcu 73 kaçak cep telefonuyla yakalandı

Birleşik Arap Emirlikleri, Mehmet Oktay, Marmaris, Dubai, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Oktay, Dubai Fuarı'nı değerlendirdi - Son Dakika


Son Dakika
17:07 12 hakemin liste dışı kalmasının yankıları devam ediyor! Olaya adli makamlar el koyabilir
16:58 İki polisimize ateş açarak şehit eden saldırganın cansız bedeni bulundu
16:52 İsrail Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar: Babam aileden Türkiye'ye gelen ilk kişi değildi
16:50 Uçakta seyahat eden genç kadın, yanındaki yolcunun telefonuna yanlışlıkla bakınca çığlığı bastı
16:43 Tarihi zirvenin ardından Rusya ve Ukrayna bakanlarının açıklamaları konuşuluyor!
16:39 Belediye başkanının dikkati sayesinde yakayı ele verdiler! Hırsızlık yapan 3 personel adalete teslim edildi
16:30 Borçları yüzünden elektrikleri kesilmişti! Tiyatro salonu tepkiler sonrası elektriğine kavuştu
16:13 Havalimanından geçmeye çalışan hamile kadının cinsel organının içine sakladıkları güvenliği bile şaşırttı
16:13 Maç sonrası PSG'nin soyunma odasında birbirlerine girdiler! Neymar ve Donnarumma zor sakinleştirildi
16:09 Putin talimat verdi, Rusya harekete geçti! 200'den fazla ürünün ihracatı durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 17:16:04. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Oktay, Dubai Fuarı'nı değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement