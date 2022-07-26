Başkan Oktay gazetecileri ağırladı - Son Dakika
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Başkan Oktay gazetecileri ağırladı

26.07.2022 00:57
Başkan Oktay gazetecileri ağırladı

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecileri ağırlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yapılan çalışmaları değerlendirerek, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecileri ağırlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yapılan çalışmaları değerlendirerek, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, basında sansürün kaldırılışının kutlandığı 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda gazetecilerle bir araya geldi. Kahvaltıda başkan yardımcıları İhsan Öztürk, Ali Zağlı, Hakan Köksal ve Burak Demirtaş da Başkan Oktay'a eşlik etti. Etkinliğe ilçede görev yapan ajans temsilcileri, yazılı ve görsel medyada çalışan yerel basın mensupları katıldı.

Medya emekçilerinin bayramını kutlayan Başkan Oktay, "Bizimle birlikte sahada büyük bir gayretle çalışan, yaşadığımız zor anlarda sesimizi duyurmamızı sağlayan ve dünyanın incisi Marmaris'i tanıtmamıza katkı sunan gazetecilerimizin gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı. Basından gelen sorular doğrultusunda gündemin de değerlendirildiği kahvaltı toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

İhsan Öztürk, Mehmet Oktay, Marmaris, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Oktay gazetecileri ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Oktay gazetecileri ağırladı - Son Dakika
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