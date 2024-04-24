Başkan Öküzcüoğlu hastanede tedavi gören çocukların bayramını kutladı - Son Dakika
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Yerel

Başkan Öküzcüoğlu hastanede tedavi gören çocukların bayramını kutladı

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve eşi Selen Öküzcüoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Alaşehir Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde yatarak tedavi gören çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

24.04.2024 00:25  Güncelleme: 00:38
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Başkan Öküzcüoğlu hastanede tedavi gören çocukların bayramını kutladı

MANİSA - Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu eşi Selen Öküzcüoğlu ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Alaşehir Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde yatarak tedavi gören çocukları sevindirdi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile eşi Selen Öküzcüoğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine tedavileri nedeniyle katılamayan çocukları Alaşehir Devlet Hastanesinde ziyaret ederek hem moral verdi hem de bayramlarını kutladı. Çocuk servisinde tedavi gören çocukların anneleri ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, Başkan Öküzcüoğu'na teşekkür etti.

Bayrama katılamayan çocuk ve annelerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Öküzcüoğlu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ulu Önderimiz Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilmiştir. Dünyada bir başka örneği olmayan bu bayramda rahatsızlıkları nedeniyle bayrama gelemeyen çocuklarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız, meclisimizin 104. açılış yıl dönümünü hep beraber sahada kutladık. Bu kutlamalardan sonra hastanede yatan hasta çocuklarımızı da ziyaret ederek onlarla da bayramlaştık. Onlarında bayramlarını kutlama fırsatını yakaladık. Ben hepsine acil şifalar diliyorum, bayramları kutlu olsun." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Öküzcüoğlu hastanede tedavi gören çocukların bayramını kutladı - Son Dakika

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